Gar nicht so traurig: Harald Glööckler und Peter Althof fliegen aus dem Dschungelcamp

Dass es ein reines Männerfinale im RTL-Dschungelcamp geben würde, stand bereits fest, jetzt ist auch klar, welche drei Kandidaten um den Titel des Dschungelkönigs kämpfen. In der Folge vom Freitagabend erhielten Modeschöpfer Harald Glööckler und Promi-Bodyguard Peter Althof die wenigsten Anrufe, wie Moderatorin Sonja Zietlow und Moderator Daniel Hartwich verkündeten. Im Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ stehen damit der Schauspieler Eric Stehfest sowie die beiden Reality-Kandidaten Filip Pavlovic und Manuel Flickinger.

Die beiden ausgeschiedenen Kandidaten, die noch eine letzte Nacht im Camp verbringen, nahmen es mit Fassung - und bekamen Lob: „Peter - leider schaffst du es nicht ins Finale“, verkündete Zietlow und betonte: „Wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Du hast uns eine ganz fantastische Seite gezeigt. Immer kollegial, immer fröhlich, immer hilfsbereit.“ Das fand offenbar auch Filip, der ihm einen dicken Kuss auf die Wange drückte.

Harald Glööckler: „Eigentlich froh , wenn ich morgen rauskomme“

Harald Glööckler nahm das Abstimmungsergebnisses ebenfalls gefasst zur Kenntnis: „Ich war sehr gerne da und hätte mich auch gefreut, ins Finale zu kommen. Aber ich bin gesundheitlich so angeschlagen, dass ich eigentlich froh bin, wenn ich morgen rauskomme.“

Als letzte Frau war am Donnerstagabend Schauspielerin Anouschka Renzi aus dem Dschungelcamp geflogen. Das Finale der Show ist am Samstag zu sehen. Es ist bereits die 15. Staffel der Reality-Sendung. Wegen der Corona-Pandemie entsteht „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in diesem Jahr allerdings in Südafrika statt wie üblich in Australien.