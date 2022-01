Nach 13 Absagen: Anouschka Renzi zieht doch noch ins RTL-Dschungelcamp

Anzeige

Anzeige

Köln. Die Schauspielerin Anouschka Renzi (57) zieht dieses Jahr ins Dschungelcamp. Das gab RTL am Freitag bekannt. Ihr sei es inzwischen egal, was andere über sie denken oder sagen, sagte Renzi laut RTL, warum sie nach 13 Absagen nun dem Sender zugesagt habe. „Ich nehme das alles nicht biederernst.“ Doch sicher sei: „Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist oder mein Bauch.“ Das diesmal in Südafrika statt Australien produzierte Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar - und läuft dann täglich live abends.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Renzi, die auch schon „Playboy“-Fotos machen ließ, war schon zweimal verheiratet, ist Mutter einer Tochter und lebt mit ihrem Verlobten Marc Zabinski in Berlin. 2004 lieferte sie sich mit Désirée Nick einen „schlagzeilenträchtigen Beauty-Krieg“, wie RTL es nennt.

Anzeige

Neben Renzi stehen auch schon Tina Ruland, Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlovic als Kandidaten des RTL-Formats fest. Renzi hat an ihre Mitcamper einen sanitären Wunsch: „Wäre schön, wenn sich die Männer vielleicht auch hinsetzen. Dass die nicht so im Kreis pullern und da alles voll ist. Ich finde das schrecklich.“