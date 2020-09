Anzeige

Anzeige

Köln. Wales statt Australien: Die 15. Staffel des Dschungelcamps wird 2021 aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reise-Beschränkungen in North Wales gedreht. Dies gab der Sender RTL am Freitag bekannt.

“In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind. Doch deswegen diese tolle Show nicht zu machen, kommt für uns und unseren Produzenten-Partner ITV überhaupt nicht in Frage”, wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einer Pressemitteilung zitiert.

Moderatoren-Duo Zietlow und Hartwich bleibt an Bord

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bleibt weiterhin fester Teil des Formates. Sie werden die Neuauflage der Show im neuen Jahr täglich aus Wales präsentieren. Am Sendungskonzept will RTL auch am neuen Produktionsort festhalten, einige neue Bestandteile sollen jedoch aufgrund des Drehortes abgeändert werden. Bisher wohnten die Promis bei “Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” in einem Camp im australischen Dschungel, das wird es in der neuen Staffel anders sein. Genaue Informationen zum Sendungsablauf verriet der Sender jedoch noch nicht.

Anzeige

Die Highlights der Show sollen jedoch bestehen bleiben: Täglich muss ein Star zu einer Prüfung antreten und nur bei erfolgreich absolvierter Prüfung gibt es mehr zu essen als Reis und Bohnen.