Anzeige

Anzeige

Am Freitag startet wieder das Dschungelcamp – trotz Protesten wegen der Buschbrände in Australien. Zwölf Kandidaten werden sich wieder den Dschungelprüfungen stellen und hoffen darauf, am Ende zum Dschungelkönig gewählt zu werden.

Doch wer hat die besten Chancen auf den Sieg? Wenn es nach den Buchmachern geht, ist das Ex-„GZSZ“-Schauspieler Raúl Richter. Die Informationsplattform Wettbasis hat ermittelt, welche Kandidaten laut Buchmachern die besten Chancen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Buchmacher sehen Elena Miras und Prince Damien auf Platz zwei

Auf Platz zwei folgt demnach „Love Island“-Teilnehmerin Elena Miras – sie hat schon vor Start des Dschungelcamps angekündigt, im Camp ein Geheimnis zu lüften. Genauso große Chancen soll laut Buchmachern Ex-„DSDS“-Gewinner Prince Damien haben.

Die schlechteste Quote hat demnach übrigens der Politiker Günther Krause. Und auch die Chancen von Ex-Boxweltmeister Sven Ottke, Schauspielerin Sonja Kirchberger und Wendler-Ex Claudia Norberg – der zurzeit die Show von Laura Müller und ihren „Playboy“-Fotos gestohlen wird – werden eher schlecht eingeschätzt.

Anzeige

Evelyn Burdecki schätzt das anders ein

Die Dschungelkönigin aus dem vergangenen Jahr, Evelyn Burdecki, schätzt das übrigens anders ein: Im „Gala“-Interview sagt sie, dass sie Sven Ottke und Sonja Kirchberger weit vorn sieht. Aber auch auf Raúl Richter setzt sie – wie die Buchmacher – viel: „Ein echter Sunnyboy. Der kommt bestimmt weit. Die ‚GZSZ‘-Fans hat er schon mal auf seiner Seite“, sagt sie der Zeitschrift.

Anzeige

Video Australien: Bereits mehr als eine Milliarde Tiere bei Waldbränden gestorben 1:10 min Die Waldbrände in Australien toben seit Monaten, große Landstriche sind zerstört worden. Doch die Menge an tierischen Opfern sind noch alarmierender. © dpa, imago, Getty Images

RND/tat/spot