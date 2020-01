Anzeige

Elena Miras (27) hat es im Dschungelcamp nicht leicht: Als sie zu ihrer bereits dritten Dschungelprüfung antreten sollte, brach Miras an Tag sechs praktisch zusammen, fühlte Schwindel und weinte vor Erschöpfung. Sie ließ sich von einem Arzt durchchecken - der ihre Werte allerdings als unbedenklich einstufte und zur nächsten Prüfung schickte. Ihr Freund Mike Heiter (27) macht sich nun große Sorgen, wie er im Interview mit RTL sagte.

"Sie hat wenig Körperreserven, sie ist schon schlank reingegangen und wenn man dann so wenig isst, dann ist das schon extrem. Der Körper will sich das irgendwie wiederholen", so Heiters Einschätzung. "Das sah ja auch nicht gut aus, sie hatte auch bisschen bläuliche Lippen."

"Gut geht's mir mit der Sache nicht"

Heiter und Miras hatten sich 2017 bei "Love Island" kennengelernt. Er kennt das Geschäft mit der Kamera ebenso und weiß, warum Elena immer wieder zur Prüfung muss: "Bei ihr und bei Danni ist das so, weil sie ihre Emotionen nach außen ausdrücken und die Zuschauer das unterhaltsam finden." Für ihn schwer mit anzusehen: "Wenn ich sie so seh', will ich natürlich da sein und ihr helfen, im Endeffekt kann ich von hier nichts machen, gut geht's mir mit der Sache nicht."

