Im RTL-Dschungelcamp, das am 10. Januar wieder startet, müssen die Kandidaten auf vieles verzichten - und stattdessen Ekelprüfungen absolvieren, um überhaupt an Essen zu kommen. Doch zwei Luxusartikel darf jeder Camper mitnehmen. Dafür haben sich die zwölf Kandidaten laut RTL entschieden.

RTL-Superhändler Markus Reinecke

"Wir sind in Singapur zwischengelandet, und da habe ich noch schnell was eingekauft, damit so ein bisschen Farbe reinkommt", sagte RTL-Superhändler Markus Reinecke dem Sender. Was dabei herausgekommen ist? Eine Ansteck-Blume und ein Tuch.

Ex-GZSZ-Schauspieler Raúl Richter

Raúl Richter nimmt Haargel mit, weil sonst "meine Haare kreuz und quer sind", wie er RTL erklärte. Außerdem hat er sich für Ohrstöpsel entschieden - "falls Leute schnarchen", so seine logische Erklärung.

Model Anastasiya Avilova

Anastasiya Avilova (31) hat sich für Gesichtscreme und ein Kissen entschieden.

Wendler-Ex Claudia Norberg

Claudia Norberg, die 49-jährige Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler, nimmt einen Kajalstift und Lippenpflege mit ins Camp.

Kult-Auswanderin Danni Büchner

Die Frau des gestorbenen "Malle-Jens" will wohl nicht schlecht riechen: Danni Büchner hat sich für Parfüm und ein Kissen mit Bildern ihrer Familie darauf entschieden. "Das hatte Jens auch mitgehabt, also nicht das, aber ein Parfüm", sagte Büchner zu RTL.

Reality-Sternchen Elena Miras

Kissen sind ein beliebtes Mitbringsel: Auch die 27-Jährige Elena Miras hat sich dafür entschieden - und außerdem für ein Foto.

Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause

Der 66-jährige Günther Krause setzt ebenfalls auf ein Kissen, außerdem auf Mundwasser.

Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo

Marco Cerullo, der zuletzt seine Liebe bei "Bachelor in Paradise" fand, nimmt auch ein Kissen mit - und zwar eines von seiner Freundin Christina. Außerdem einen Talisman.

DSDS-Gewinner Prince Damien

Der 29-jährige Musiker Prince Damien nimmt ein Nieten-Set und ein Kuscheltier mit.

Schauspielerin Sonja Kirchberger

Die 55-jährige Sonja Kirchberger setzt auf rote Wangen - und nimmt Rouge und Pinsel mit ins Dschungelcamp.

Box-Weltmeister Sven Ottke

Der 52-jährige Ex-Boxer Sven Ottke hält es wie Marco Cerullo - und entscheidet sich für Kissen und Talisman.

Sängerin Toni Trips

Die Musikerin Toni Trips (22) nimmt Concealer und ein Kuscheltier namens Alfredo mit. "Alfredo ist mein bester Freund und mein Kuschelpartner", sagte sie zu RTL.

RND/hsc