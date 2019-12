Dschungelcamp 2020: Der Starttermin steht fest

Anzeige

Nun ist klar, wann es für zwölf Prominente nach Australien ins Dschungelcamp geht: Wie RTL.de berichtet, startet die 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am 10. Januar um 21.15 Uhr.

Dort wird dann auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki gesucht. Während in der ersten Woche die Zuschauer entscheiden, wer in die Dschungelprüfung geht, wird es in der zweiten Woche ernst: Der Promi mit den wenigsten Stimmen muss nach Hause fahren. Das große Finale findet laut RTL am Samstag, den 25. Januar 2020, statt. Einen Tag später soll „Das große Wiedersehen“ im Fernsehen gezeigt werden.

Das waren die Gewinner der letzten Staffeln:

2004: Sänger Costa Cordalis

Ebenfalls 2004: Desirée Nick

2008: Ross Antony

2009: Ingrid van Bergen

2011: Peer Kusmagk

2012: Brigitte Nielsen

2013: Joey Heindle

2014: Melanie Müller

2015: Maren Gilzer

2016: Menderes Bagci

2017: Marc Terenzi

2018: Jenny Frankhauser

2019: Evelyn Burdecki