Bald ist es wieder so weit: In dreieinhalb Monaten ist schon wieder Weihnachten. Gut zu erkennen in den Supermärkten, die bei noch sommerlichen Temperaturen bereits Lebkuchen verkaufen.

Auch der MDR will offenbar schon ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Der Sender gab am Donnerstag die ersten Sendetermine für den beliebten Weihnachtsklassiker “Drei Nüsse für Aschenbrödel” via Facebook bekannt.

“Winter is coming: Lebkuchen in Supermarktregalen: Check. Aschenbrödel-Sendetermine: Check”, heißt es in dem Post, der am Freitagmorgen schon über 2000 Mal geteilt wurde.

“Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”: Erste Sendetermine für 2020

29. November um 14 Uhr (Das Erste).

6. Dezember um 13 Uhr (MDR).

Bildergalerie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – Sieben Fakten über das beliebte Weihnachtsmärchen 1 von 8 1 von 8 Regisseur Václav Vorlíček hat seine Hauptdarstellerin Libuše Šafránková aus fast zweitausend Frauen und Mädchen gecastet. Damals war die junge Schauspielerin erst 20 Jahre alt.

“Drei Nüsse für Aschenbrödel” ist ein absoluter Kultfilm in der Weihnachtszeit. Der 1973 in Deutschland und Tschechien produzierte Klassiker ist eine Version des Märchens “Aschenputtel” der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1697. Die Vorlage für den Film lieferte die tschechische Schriftstellerin Božena Němcová im 19. Jahrhundert.

Beliebtester Weihnachtsfilm der Deutschen

Nach einer Umfrage (2018) des Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov ist “Drei Nüsse für Aschenbrödel” mit 12 Prozent der beliebteste Weihnachtsfilm der Deutschen vor “Kevin – Allein zu Haus” und “Der kleine Lord” (je 11 Prozent).