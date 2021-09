Drama auf dem Eis: 15 Jahre „Alles was zählt”

Anzeige

Köln. Die Steinkamp-Familie ist eine, mit der man sich besser nicht anlegt. Zu viele Intrigen, zu viel Ränkeschmieden, zu viel Drama. Von sowas hält man sich normalerweise besser fern – vorm Fernseher hingegen sorgt diese Familie für beste Unterhaltung. Und das macht sie in der RTL-Soap „Alles was zählt“ nun schon seit 15 Jahren. An diesem Montag (6. September) startet die Serie deshalb in eine Jubiläumswoche mit weiteren dramatischen Entwicklungen.

Auf die freut sich auch die Simone-Steinkamp-Darstellerin Tatjana Clasing: Die 57-Jährige ist seit Anfang an als Oberhaupt der Steinkamp-Familie dabei, für mehr als 3700 Folgen hat sie bereits in der Rolle gedreht, und kann sich trotzdem noch gut an den ersten Drehtag mit dem Team erinnern. In ihrer ersten Szene mit Silvan-Pierre Leirich, ihrem Serienehemann Richard Steinkamp, habe der vom Engelskostüm der jungen Diana (Tanja Szewczenko) geschwärmt und Simone habe dann eine Feder dieses Kostüms an seinem Revers entdeckt: „Das fand sie natürlich gar nicht lustig! Da wurde schon die innere Struktur dieser Ehe angedeutet. Da hat man schon gesehen, wer die Hosen anhat“, scherzt die Schauspielerin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Steinkamps: Schauspieler auch schon wie altes Ehepaar

Sowieso fühlt sie sich mit Leirich manchmal schon wie ein altes Ehepaar. „Wir haben beide mehr Zeit miteinander verbracht als jemals mit unseren realen Partnern“, sagt sie. So seien die beiden auch privat gut befreundet. „Der Silvan ist ein Kollege, mit dem man fliegen kann ohne Netz und doppelten Boden. Man kann miteinander die verrücktesten Sachen ausloten vor der Kamera“, so Clasing begeistert. Eine gute Basis für weitere Serienehejahre vor der Kamera.

Dass dabei auch das Eiskunstlaufen von Anfang an ein großes Thema der Soap war, hält die Schauspielerin für etwas Besonderes. „Ich bin ja selten auf dem Eis und stehe wenn nur an der Bande, bewundere aber sehr, was die Kolleginnen und Kollegen, die Doubles und auch Choreografen leisten“, sagt sie. Dass man so etwa in einem täglichen Format über so eine lange Zeit hinweg umsetze, sei „etwas ganz spezielles“. Sie sieht es auch als einen Faktor für den Erfolg der Serie, der nun mit einer besonders spannenden und dramatischen Woche gefeiert werden soll.

AWZ-Jubiläumswoche: Steinkamp-Zentrum wird auf den Kopf gestellt

Das Leben im und um das Steinkamp-Zentrum wird auf den Kopf gestellt, kündigt der Sender an. „Es geht um zwei Millionen Euro, die auf dem Zentrumskonto fehlen, Erpressung und Geiselnahme“, so RTL. Auch ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten und eine Liebesgeschichte am Limit stehe auf dem Programm. Für neuen Dramastoff ist also gesorgt.

Da wird auch Simone Steinkamp mit ihrer „leicht kriminellen Ader“, wie Darstellerin Clasing es ausdrückt, sicherlich wieder mitmischen. Und auch wenn die Schauspielerin selbst nicht wie ihre Figur über Leichen gehen würde, sagt die Schauspielerin: „Wir haben alle unsere Abgründe und es ist herrlich, das in einer solchen Rolle völlig geschützt ausleben zu können. Dann ist es aber auch wieder gut, wenn man nach Hause geht.“

Ein bisschen Simone nimmt sie dann aber doch offenbar manchmal nach Hause mit: Nicht nur, dass sie beim Interview direkt nach einem Dreh „mit Simone-Dutt zu Hause im Wohnzimmer“ sitzt, wie sie am Telefon erzählt, sondern auch ihr Mann habe sich schonmal scherzhaft beschwert. „Wenn ich zu Hause mal sage, dass er was machen soll, meint er manchmal: Oh, jetzt hast du aber einen Simone-Ton drauf.“ Dann entschuldige sie sich gleich, erzählt sie lachend. Das Drama darf dann auch bei ihr auf dem TV-Bildschirm bleiben.