Köln. Das wurde aber auch Zeit. Nach einem dreiviertel Jahr kehrte der Überraschungserfolg aus dem letzten Jahr ins TV zurück: “The Masked Singer” (Pro7). Seit dem 10. März läuft die zweite Staffel. Das ist bisher bekannt:

“The Masked Singer”-Kostüm: Der Drache

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde nun ein kurzes Video von einem Drachenkostüm veröffentlicht. Das Kostüm des Drachen ist übrigens sehr schwer. Jede der 5.000 Schuppen wurde von Hand ausgeschnitten und mit Airbrush besprüht.

Welches Lied singt der Drache?

In der ersten Show “The Masked Singer” sang der Drache “Frozen” von Madonna. In der zweiten Sendung hatte er sich “Black Hole Sun” von Soundgarden rausgesucht. Den Adele-Hit “Set Fire To The Rain” performte der Drache in Show Nummer drei. Im Halbfinale knöpfte sich das Fabelwesen “Beautiful” von Christina Aguilera vor.

Spekulation: Wer könnte in dem Drachen-Kostüm stecken?

Für die meisten Fans der Show ist klar, dass entweder Greogor Meyle (“Keine ist wie du”) oder Andreas Bourani (“Auf uns”) unter der schweren Rüstung stecken müssen. Ruth Moschners Tipp geht in Richtung des Sportlers Matthias Steiner. Carolin Kebekus hält sich am gesprochenen Latein aus der Vorstellung des Drachen auf. Rea Garvey ist eher vom professionellen Gesang des Drachen überzeugt. In der zweiten Show gibt es einen Einspieler, in dem der Drache sagt: “So soll es sein, so kann es bleiben”. Das ist ein Textauszug aus dem Songklassiker “So soll bleiben” von Ich + Ich, der ehemaligen Band von Adel Tawil. Aber wäre dieser Hinweis nicht viel zu einfach?

Spekulationen aus der Community

Gregor Meyle

Martin Kesici

H.P. Baxxter

Spekulationen der Jury

Gregor Meyle

Henning Baum

Florian Silbereisen

Hinweise aus der Show

Am 10. März konnte nun in der ersten Show das Drachen-Kostüm in Aktion begutachtet werden. Er erhielt Standing Ovations vom Publikum. In der zweiten Sendung sagt der Drache: “Ich kenne dieses Studio schon sehr gut, aber ich werde es noch besser kennenlernen.” Das könnte tatsächlich auf Adel Tawil hinweisen, der im Finale der ersten Staffel bereits als Rategast dabei war.