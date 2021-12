Dominik Stuckmann wird der neue „Bachelor“ – Startdatum steht fest

Anzeige

Anzeige

Der zwölfte RTL-„Bachelor“ steht fest: Es wird der 29-jährige Dominik Stuckmann, wie rtl.de mitteilt. Demnach ist der neue Rosenkavalier „erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler und nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias zu Hause“. Ab Januar 2022 geht er laut dem Bericht in der TV-Datingshow auf die Suche nach seiner Traumfrau.

Gedreht wurde die Staffel demnach in Mexiko. „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden“, freut sich Stuckmann laut RTL auf diese Zeit.

Anzeige

Sein Motto: „Einfach machen, nicht so viel nachdenken.“ Und ein Startdatum für die neueste „Bachelor“-Staffel gibt der Sender auch schon bekannt: Die erste Folge wird im Fernsehen am 26. Januar laufen, auf RTL+ geht es schon eine Woche vorher los.