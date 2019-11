Domian: „Ich rede auch mit Nazis“

Anzeige

Hannover. Jürgen Domian galt mehr als zwei Jahrzehnte als der Kummerkasten der Nation. In seiner Nachtsendung besprach der heute 61-Jährige alle Probleme dieser Welt – ohne Tabus. Nach einer Pause kehrt der Kulttalker zunächst an vier Freitagen auf den Bildschirm zurück.

Herr Domian, warum reden die Menschen so gern mit Ihnen?

Das ist für mich schwer zu beantworten. Meine Mitarbeiter und ich hatten immer eine Maxime: jeden ernst nehmen, niemanden vorführen.

Reden wir über Sie. 21 Jahren lang haben Sie 22.000 Nachtgespräche geführt und zugehört. Dann war Schluss. Nach drei Jahren kehren Sie nun wieder auf den Bildschirm zurück – live und ohne Tabus, wie es heißt. Warum?

Ich habe das Talken vermisst. Mir fehlt der nahe Kontakt zu den Menschen. Der Nachtarbeit weine ich keine Träne nach – nach mehreren gesundheitlichen Warnschüssen musste ich da raus.

In dem neuen Format treffen Sie in einem Studio vor Publikum auf Ihnen unbekannte Gäste. Glauben Sie tatsächlich, dass sich Menschen vor der Kamera ebenso öffnen wie in anonymen Telefongesprächen?

Abgesehen von einigen Ausnahmen, ja! Wenn die Leute erst einmal erzählen, vergessen sie oft alles um sich herum. Ich hatte bei einem gemeinsamen Bühnen-Talk mit Atze Schröder einmal einen Gast, der erzählte, wie er 30 Jahre zuvor für 20 Mark seine Nachbarin erdrosselt hat. Das Publikum war mucksmäuschenstill. Der Mann hatte seine Strafe abgesessen, ihn plagten weiterhin Schuldgefühle. Als ich ihm zum Schluss sagte, dass auch er trotz dieser Schuld eine Chance auf ein neues Leben habe, standen die Leute auf und applaudierten. Das war sehr berührend.

Wie führt man ein Gespräch, in dem sich Menschen öffnen sollen?

Als ich anfing, hat mein damaliger Chef Fritz Pleitgen gesagt, dass ich mit den Leuten so privat wie möglich reden soll – so, als säße ich mit ihnen in einer Kneipe. Wichtig ist auch, selbst Stellung zu beziehen.

Sie haben in Ihren Sendungen auch persönliche Dinge von sich preisgegeben …

Ja, das gehört dazu. Ich habe beispielsweise offen darüber geredet, dass ich früher unter Bulimie gelitten habe. Anrufer mit ähnlichen Problemen haben mich bei diesem Thema als glaubwürdig und hoch kompetent angesehen.

Sie waren der Kummerkasten der Nation. Wie haben sich die Probleme der Menschen im Laufe der Zeit verändert?

Zu Beginn der Sendung riefen viele an, um über Sexualität zu sprechen. Das hat immer mehr nachgelassen. Vieles war dann auch schon durchgetalkt. Es ist nicht mehr spektakulär, über S-M-Praktiken zu reden – das liegt natürlich auch am Internet und den sozialen Medien. Dadurch wurde auch Stalking zum Riesenthema, das gab es vorher nicht. Außerdem haben zunehmend mehr junge Menschen angerufen, die aus binationalen Familien stammen und zwischen Tradition und Moderne mit Problemen zu kämpfen haben – Stichwort: Zwangsehen oder Homosexualität bei Muslimen. Das waren teilweise wirklich dramatische Gespräche.

Gibt es Dinge, über die Sie nicht reden mögen?

Nein. Das Thema muss allerdings für die Allgemeinheit interessant sein.

Haben Sie bei manchen Gesprächen – zum Beispiel mit Nazis – mit der Faust in der Tasche am Telefon gesessen?

Die Faust hilft da nicht. Ja, ich rede auch mit Nazis, Mauerschützen oder Hooligans. Für mich ist es geradezu Bürgerpflicht, so lange zu reden, wie überhaupt die Chance dazu besteht. Nur so lässt sich vielleicht etwas bewegen. Wer schweigt und ausgrenzt, hat diese Hoffnung aufgegeben.

Konnten Sie nach hoch emotionalen Gesprächen abschalten?

Natürlich gab es immer wieder Situationen, die an die Substanz gegangen sind. Erschütternd fand ich zum Beispiel den Fall einer Mutter, deren Tochter entführt, missbraucht und ermordet wurde. Das geht nicht spurlos an einem vorbei, und das soll es auch nicht – sonst wäre ich auch der falsche Mann für den Job.

Was machen all diese Gespräche mit einem?

Ich habe in den 21 Jahren sehr viel über mich und mein eigenes Leben gelernt. Ich bin demütiger geworden und schätze den Wert des Lebens. Gleichzeitig weiß ich, dass ich – angesichts all der menschlichen Tragödien – in einem Paradies lebe.

Hätten Sie selbst in der Sendung angerufen?

Nicht zu persönlichen Dingen. Denn ich hatte das Glück, mein ganzes Leben mindestens einen sehr guten Freund zu haben. Ich hätte aber sicher zu gesellschaftlichen Themen angerufen.

Wie hat sich ihr Leben nach 21 Jahren Nachttalk geändert?

Es ist viel leichter jetzt, soziale Kontakte zu pflegen. Allein einen Arzttermin wahrzunehmen war durch die Nachtarbeit kompliziert. Damals ging die Sendung bis 2 Uhr nachts, danach haben wir sie nachbereitet. Um halb sechs bin ich endlich ins Bett gegangen und erst am Nachmittag wieder aufgestanden. Heute gucke ich manchmal „Lanz“ und gehe danach schlafen.

In der Talkshow „Domian Live“ im WDR Fernsehen wird sich der Kulttalker ab dem 8. November (23.30 bis 0.30 Uhr) jedem erdenklichen Thema widmen. Geplant sind zunächst vier Ausgaben, immer freitags im November. Wer als Gast in der Sendung dabei sein möchte, kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail unter domian@wdr.de melden.