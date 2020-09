Dokumentation über Rihanna: Erscheinungsdatum bekannt

Anzeige

Anzeige

Rihanna ist Musikerin, Sängerin und Unternehmerin: Das ist ziemlich viel Stoff für eine Dokumentation über ihr Leben, weswegen die Produktion des Films auch schon vier Jahre läuft. Doch wie nun bekannt wurde, kommt die Dokumentation im Sommer 2021 raus. Die US-Seite “Collider” berichtet, dass Fans den Film im nächsten Jahr beim Streaminganbieter Amazon Prime anschauen können.

Es sei unmöglich mit Rihanna Schritt zu halten

Der Regisseur Peter Berg sagte zu Collider: “Die Rihanna-Doku ist etwas, an dem ich mit ihr seit fast vier Jahren arbeite.” Berg erklärte auch, warum er und Rihanna schon so lange an dem Projekt arbeiten: “Sie ist eine bemerkenswerte Frau, die jeden Tag zu wachsen und sich in neue Geschäfte und neue Unternehmungen zu verzweigen scheint, und zwar in einem Tempo, mit dem es fast unmöglich ist, Schritt zu halten.” So werden sie allerdings versuchen, die Doku “im Frühjahr abzuschließen und im Sommer herauszubringen.”