Doku über Paris Hilton: Schwester Nicky nennt sie gierig, Zuschauer lästern über Urlaubsbeschwerde

In ihrer neuen Youtube-Doku bekommt It-Girl Paris Hilton (39) Kritik ab – und zwar von der eigenen Schwester. Paris Hilton beschwer sich in dem Film, dass sie mit 15 Jahren das letzte Mal im Urlaub gewesen sei – “weil ich 250 Tage im Jahr nonstop arbeite”. Die Empfehlung ihrer Schwester Nicky Hilton (36), ihre Lebensbalance in Einklang zu bringen und weniger zu arbeiten, schlägt Paris (geschätztes Vermögen: 300 Millionen Dollar) darin mit folgender Begründung aus: “Ich schalte erst einen Gang runter, wenn ich Milliardärin bin.” Worauf Nicky ihr ins Gesicht sagt, dass sie von Geldgier getrieben sei.

Hiltons Behauptung, dass ihre letzte Reise nach Mykonos mit Freund Carter Reum “der erste Urlaub seit meinen Teeniezeiten” gewesen sein, sorgte auch bei den Zuschauern der Dokumentation für Spott und Kritik. Einer kommentiert auf Twitter: “Mir hat Paris fast leid getan, bis sie sagte, dass sie seit Jahrzehnten nicht mehr im Urlaub war. Sie macht doch nichts anderes, als in den Urlaub zu fahren.”

Kritik an Paris Hiltons Aussage über Urlaub

Ein weiterer Kritiker tweetet: “Als ob du Urlaub brauchst – du bist doch im Dauerurlaub. Man sieht dich ständig an Stränden, beim Skifahren, auf Yachten und auf Inseln!” Scheinbar zählt das für Paris nicht als Urlaub, solange sie auf ihren Reisen darüber postet oder vor Ort eine andere Arbeit verrichtet.