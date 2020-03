Doku über Diego Maradona: Angstfrei ist er nur auf dem Platz

Anzeige

Als Held zog er in Neapel ein, als Einsamer verließ Diego Maradona die süditalienische Stadt wieder. Vom Aufstieg und Fall eines Fußballgottes erzählt Dokumentarfilmer Asif Kapadia vornehmlich in Archivaufnahmen. Sein Porträt, nun zu sehen auf Amazon Prime, fasziniert dennoch: Mafia, Kokain, Prostituierte – ein echtes Drama um den Fußballspieler, den viele bis heute für den besten der Welt halten.

Dabei behält Dokumentarfilmspezialist Asif Kapadia eine angenehme Distanz zu seinem dribbelnden Subjekt. Das geht so weit, dass Maradona in keinem einzigen Interview mit Kapadia zu sehen ist. Man hört nur Maradonas Stimme aus dem Off.

Oscarregisseur behandelt Maradona so, wie er es mit Amy Winehouse getan hat

Der britische Oscarregisseur Kapadia behandelt den Fußballer filmisch so, wie er es auch mit dem Formel-1-Fahrer Ayrton Senna und der Sängerin Amy Winehouse getan hat. Aber diese waren beide tot, als Kapadia ans Werk ging. Hier hätte er also ganz andere Möglichkeiten gehabt.

Erstmals zu sehen war der Dokumentarfilm im Mai vorigen Jahres bei den Filmfestspielen in Cannes. Damals wurde Maradona als Gast am südfranzösischen Mittelmeer erwartet – dann aber sagte er kurzfristig ab. Die offizielle Begründung klang wie die eines Mannschaftsarztes vor einem wichtigen Spiel: Er habe sich leider eine Schulterverletzung zugezogen.

Dicker Mann bolzt schnaufend mit Jugendlichen auf dem Rasen

Am Ende sehen wir in diesem Film einen dicken Mann schnaufend mit Jugendlichen auf dem Rasen bolzen: Nur auf dem Platz fühlt sich Maradona nach eigenen Worten frei von Ängsten und Ärger. Es könnte sein, dass das stimmt.