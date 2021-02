Disney zeigt ersten Trailer zu Realverfilmung “Cruella” mit Emma Stones

Anzeige

Sie ist die böse Frau, die Dalmatiner-Babys entführt, um Fellmäntel aus ihnen zu machen: Cruella de Vil. Der Bösewicht aus dem Disney-Klassiker „101 Dalmatiner“ bekommt nun einen eigenen Film. Emma Stones spielt in der Realverfilmung die Hauptrolle - und zeigt dabei ihre fiese Seite.

Disney hat am Mittwoch auf Instagram, Youtube, Twitter und Facebook erstmals einen Trailer zu „Cruella“ veröffentlicht. In dem Film, der Ende Mai in die Kinos kommen soll, geht es um die Verwandlung von der jungen Frau Estella in die herzlose Cruella. Dabei helfen ihr auch magische Kräfte - wie im Trailer zu sehen ist. Angetrieben ist die junge Modedesignerin, die im London der 1970er Jahre lebt, offenbar von ihrer Vorliebe für Hundefellmäntel. Auch ihre beiden Handlanger Horace und Jasper spielen dabei eine Rolle.

Disney veröffentlicht „Cruella“-Trailer: Das fiese Lachen Emma Stones

Mit dem Trailer verrät Disney erstmals mehr zu der Realverfilmung, die zunächst als Komödie angekündigt war, nun aber doch ein wenig düster daherkommt. Immer wieder ist Feuer zu sehen und das fiese Lachen von der arroganten Cruella zu hören. „Ich habe die Welt von Beginn an anders gesehen als andere. Ich glaube, sie hatten Angst - dass ich ein Psycho bin“, sagt Cruella in dem rund anderthalb minütigen Trailer.

Estella trifft in dem Film auf Baronin von Hellmann - die „umwerfend schick und erschreckend haute“ ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gespielt wird die Baronin von Oscar-Preisträgerin Emma Thompson (“Sinn und Sinnlichkeit“) - und die Beziehung der beiden Frauen führt dazu, dass Estellas böse Seite zum Erwachen kommt. Filmkritiker vergleichen Cruella bereits mit dem Joker.

„Cruella“ soll am 27. Mai in die deutschen Kinos kommen

Neben Oscar-Preisträgerin Emma Stone (“La La Land“) sind Paul Walter Hauser als Horace und Joel Fry als Jasper zu sehen. Die beiden Figuren waren bereits im 1961 erschienenen Zeichentrickfilm „101 Dalmatiner“ präsent - sie waren die dümmlichen Handlanger von Cruella, die es nicht schafften, auf die entführten Hunde aufzupassen. Ebenfalls werden Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste und Mark Strong in dem Streifen zu sehen sein.

„Cruella“ wurde bereits seit 2019 gedreht und soll am 27. Mai in Deutschland in die Kinos kommen. Einen Tag später ist die Premiere in den USA geplant.