Disney+ startet neue Kategorie: Was ist Star?

Seit dem heutigen Dienstag gibt es beim Streamingdienst Disney+ einen neuen Programmbereich: Star. Doch was ist das? Unter der neuen Kategorie Star präsentiert Disney die Eigenproduktionen. Denn bisher bestand Disney+ aus Cartoons, Naturdokus, Kinderfilmen, „Star Wars“ und Superheldenverfilmungen. Mit Star sollen auch Spielfilme, Serien und Dokumentationen hinzukommen, die neben den Disney-Studios von 20th Television, Searchlight Pictures oder Touchstone Pictures produziert wurden. Das gab Disney in einer Pressekonferenz vergangene Woche bekannt. Für die Kunden hat das nicht nur Vorteile – denn ab dem 23. Februar bietet Disney seinen Streamingdienst für Neukunden nur noch zu einem erhöhten Preis an.

Welche Filme und Serien gibt es bei Star?

Der Kunde muss Star nicht extra abonnieren. Der Programmbereich taucht automatisch auf der Streamingplattform auf. Die Filme aus den vergangenen Jahren wie „Air Force One“, „Pretty Woman“ oder „Good Morning Vietnam“ richten sich an ein älteres Publikum als das bisherige Programm. Im Programm sind außerdem Eigenproduktionen wie „Solar Opposite“ über eine Außerirdischenfamilie in den USA, das übernatürliche Drama „Hellstrom“ über die Kinder eines mysteriösen Serienkillers oder die Coming-of-Age-Serie „Love, Victor“. Im vierten Original „Big Sky“ gehen drei Detektive auf die Spur verschwundener junger Frauen.

Gibt es auch Serien aus Deutschland?

Mit „Sam – Ein Sachse“ und „Sultan City“ sollen auch zwei deutsche Produktionen ins Programm kommen. Die Miniserie „Sam – Ein Sachse“ erzählt die Geschichte von Samuel Meffire, dem ersten schwarzen Polizisten Sachsens nach der Wende, seinem Abgleiten in die Kriminalität und dem Weg heraus. „Sultan City“ ist eine schwarzhumorige Comedyserie über Sultan und ihre drei Töchter. Sie entdecken nach dem Verschwinden ihres Vaters ihr Talent für eine Karriere in der Unterwelt Berlins. Diese Produktionen sind Teil einer europäischen Serienoffensive von Disney+. Bis 2024 will der Gigant 50 Produktionen aus Europa in Auftrag geben, wie das Unternehmen mitteilt.

Warum gibt es jetzt eine Kindersicherung?

Die neuen Inhalte enthalten erstmals Altersfreigaben ab 16 und 18 Jahren. Während die Konkurrenz bei Netflix und Amazon bereits über einen eigenen Kinderbereich verfügt, war dies bisher bei Disney+ und diesem Rahmen nicht nötig. Nun können Eltern Star mit einer Kinderschutz-PIN schützen, um so zu verhindern, dass ihre Kinder sich ungeeignete Programme anschauen.

Wie teuer wird das Abo jetzt?

Das größere Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen hat auch Auswirkungen auf den Preis. Der beträgt ab Ende Februar nun 8,99 Euro im Monat für Neukunden. Wer bereits Abonnent ist, zahlt für weitere sechs Monate den aktuellen Preis von 6,99 Euro.

Der Streamingdienst Disney+ ist in Deutschland seit März 2020 verfügbar. Der Katalog enthält Produktionen von Disney-Franchises wie den Disney Classics, Pixar, „Star Wars“, Marvel und National Geographic. Im Februar 2021 gab Disney eine Abonnentenzahl von 94,9 Millionen bekannt.