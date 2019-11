Disney+: Start, Inhalte und Preis - was kann der neue Streamingdienst?

Anzeige

Es gibt einen Neuen in der Stadt: Disney+ will den etablierten Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime, Sky und Co. den Platz streitig machen. Sie wollen wissen, ob sich der neue Streamingdienst lohnt und wann er in Deutschland startet? Hier finden Sie alle Infos zu Disney+.

Wann kommt Disney+ nach Deutschland?

Disney+ ist in den USA bereits am 12. November 2019 gestartet. Das Branchenblatt „Variety“ berichtete aber bereits, dass es nicht dabei bleiben wird. In Kanada sowie den Niederlanden ist Disney+ noch am selben Tag an den Start gegangen. In den Niederlanden stand das Streamingportal für die ersten Stunden sogar komplett kostenlos zur Verfügung.

Für Deutschland gibt es inzwischen auch einen offiziellen Starttermin. Auf Twitter hat der Konzern bekannt gegeben, dass Disney+ am 31. März 2020 unter anderem auch in Deutschland verfügbar sein wird.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

„Soeben angekündigt: DisneyPlus wird ab dem 31. März in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien (und in Kürze auch in anderen Ländern) erhältlich sein. Bitte beachten Sie: Titel können je nach Gebiet variieren.”

Was kostet Disney+?

Ein wichtiges Argument für die neue Streamingplattform ist natürlich der Preis. Was wird Disney+ kosten?

Um die Konkurrenz herauszufordern, muss Disney+ zum Auftakt für potenzielle Nutzer erschwinglich sein. In den USA ist der Streamingdienst bereits gestartet und dort schlägt Disney+ mit 6,99 Dollar pro Monat zu Buche. Ein Jahresabo wird voraussichtlich 69,99 Dollar kosten.

In den Niederlanden sollen sich die monatlichen Kosten auf 6,99 Euro, das Jahresabo auf 69,99 Euro belaufen. Den Wechselkurs außer Acht gelassen, sind die Preise also identisch mit denen aus den Vereinigten Staaten.

Was das Streamingangebot von Disney hierzulande kosten wird, ist noch nicht bekannt. Geht man davon aus, dass der Preis auch in Deutschland 6,99 Euro beträgt, wäre Disney+ günstiger als Netflix und Amazon Prime Video. Zum Vergleich: Bei Netflix bezahlt man für ein Abo in der günstigsten Variante aktuell 7,99 Euro.

Allerdings kann man damit keinen Inhalt in HD-Auflösung sehen. Amazon Prime Video kostet zum Zeitpunkt dieser Meldung ebenfalls 7,99 Euro pro Monat. Beide Wettbewerber bieten einen kostenlosen Probemonat an.

Serien und Filme: Was hat Disney+ im Angebot?

„König der Löwen“, „Arielle“, „Pocahontas“, „Findet Nemo“, „Toy Story“ oder doch lieber „Fluch der Karibik“? Die Palette an Filmen aus dem Hause Disney ist groß. Langfristig sollen auch Hits wie Marvels „Avengers“, die aktuell bei der Konkurrenz laufen, nur noch auf Disney+ zu streamen sein. So sollen beispielsweise auch alle „Star Wars“-Filme künftig auf Disney+ umziehen. Doch wie sieht es mit Serien für das neue Streamingportal aus? Schließlich bedient die Serie als Format genau das Bedürfnis des zeitgemäßen Binge-Watching-Nutzerverhaltens.

Die Antwort: Disney hat vor, mit insgesamt 100 Filmen und 5000 Serien zu starten. Ab 2020 sollen dann noch weitere Filme und Serien für Disney+ dazukommen, einschließlich neuer Marvel-Serien wie „Loki” und „Hawkeye”. Auch die „Simpsons“ sollen auf Disney+ zur Verfügung stehen.

Weitere Disney-Serien im Angebot:

„Die Gummibärenbande“

„Käpt'n Balu und seine tollkühne Crew“

„Darkwing Duck“

„DuckTales“

„Chip und Chap“

„Goofy und Max“

In dem folgenden Video stellt Disney das Angebot für Disney+ vor. Allein die Länge von über drei Stunden gibt einen Eindruck über den Umfang des Angebotes bei Disney+.

Was kann Disney+? Die Funktionen im Überblick

Der Funktionsumfang von Disney+ bietet einiges, was man bei der Konkurrenz aktuell vergeblich sucht. So ist etwa bei Netflix bekanntermaßen die Qualität des Streams an das jeweilige Abonnement geknüpft.

Bei Disney+ hingegen sollen bereits im Standardabo und ohne Aufpreis Ultra HD beziehungsweise eine 4K-Auflösung, Dolby Vision, HDR10 und Dolby Atmos enthalten sein. In Sachen Bild- und Tonqualität kann Disney+ gegenüber der Konkurrenz also trumpfen. Zudem soll es grundsätzlich möglich sein, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu streamen.

Sehr praktisch ist die Funktion, alle Inhalte unbegrenzt herunterladen zu können. Ein aktives Abonnement vorausgesetzt, können die Lieblingstitel so weiterhin angeschaut werden, selbst wenn diese aus der digitalen Bibliothek verschwinden. Einmal heruntergeladen, sollen Inhalte auf bis zu zehn Geräten offline angeschaut werden können. Ganz und gar ohne Zusatzkosten, versteht sich.

Was das Nutzerverhalten betrifft, geht man bei Disney+ einen eher unüblichen Weg. Netflix etwa stellt bekanntermaßen sämtliche Inhalte auf einen Schlag bereit. Statt das Verlangen nach Binge Watching zu bedienen, hat man sich bei Disney+ dafür entschieden, Inhalte im Wochentakt zu veröffentlichen.

Welche Geräte unterstützen Disney+?

Zum Start steht Disney+ bereits auf vielen Geräten zur Verfügung. Darunter befinden sich zahlreiche bekannte Hersteller wie Apple, Google, Samsung, aber auch Sony und Microsoft. Disney+ wird also auch für Konsolen verfügbar sein. Hier finden Sie einige der bisher bekannten Marken mit den entsprechenden Geräten in der Übersicht:

Apple: iPhone, iPad, iPod Touch und Apple TV

Google: Android-Smartphones und -Tablets, Android-TV-Geräte und Google Chromecast

Microsoft: Xbox One

Sony: PS4 und Sony Smart TVs

Amazon Fire

LG

Samsung

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist nicht auszuschließen, dass im Laufe der Zeit noch weitere Geräte dazukommen.

Altersbeschränkung bei Disney+: Der größte Unterschied zu Netflix, Amazon Prime, Sky und Co.

Einer der wohl größten Unterschiede zu den bisherigen Streaminganbietern ist die Altersbeschränkung bei Disney+. Denn bei Disney soll es keine R-Rated-Inhalte geben. Das bedeutet, dass nur Inhalte mit einer Altersbeschränkung von maximal PG-13 (das entspricht der FSK 12 in Deutschland) bei Disney+ laufen werden. Disney+ wird also ein Streamingdienst für die ganze Familie.

RND/tr