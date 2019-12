“Die zwei Päpste”: Netflix liefert den Beweis, dass Streaming besser als Kino ist

Anzeige

Die Wahrheit, das zeigt jedes brennende Schlachtfeld von der Ukraine über Syrien bis in Brasiliens Urwald, bleibt auch im Zeitalter allgegenwärtiger Informationsflüsse das erste Opfer des Krieges. Weil sich die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation allerdings fast unablässig im Krieg befindet, bleibt die Wahrheit ein unzuverlässiges Wesen. Besonders, wenn es um Geschichte geht – oder jene Geschichten, die wir uns davon wie einst am Lagerfeuer erzählen. Quentin Tarantino zum Beispiel nahm sich mal die Freiheit, die Nazis etwas früher als überliefert von seinen „Inglorious Basterds“ besiegen zu lassen, während sie in „The Man in the High Castle“ auf Amazon einfach weiterherrschten.

Bei Lichte besehen war beides zwar klar ersichtlich Fantasie; aber wenn handelsübliches Historytainment Detailwissen suggeriert, das jedes Biopic vom Schlafzimmer der Porträtierten zu haben scheint, bewegen sich Fiktionen bedrohlich nah am Rand alternativer Fakten, die der Wahrheit auch ohne Krieg den Saft abdrehen. Das sollte unbedingt im Hinterkopf behalten, wer heute auf Netflix ein sorgsam recherchiertes, sensationell unterhaltsames Porträt zweier Figuren der Zeitgeschichte sieht, die nicht nur glaubhaft sind, sondern quicklebendig: Joseph Aloisius Ratzinger und Jorge Mario Bergoglio, besser bekannt als Benedikt XVI. und Franziskus I. oder wie sie der Regisseur Fernando Meirelles („City of God“) im Auftrag des Streamingdienstes genannt hat: „Die zwei Päpste“.

Die beiden Päpste treffen sich an Originalschauplatzkulissen

Kurz bevor Letzterer Ersteren 2013 als Stellvertreter Christi ablöst, treffen sie sich darin an Originalschauplatzkulissen vom Sommersitz Castel Gandolfo bis zur Sixtinischen Kapelle und diskutieren die Erbfolge des Pontifikats. Schon wegen der grandiosen Schauspielleistung von Anthony Hopkins als amtierender und Jonathan Pryce als künftigem Papst wirkt jede der 126 Minuten wie das Extrakt realer Gesprächsmitschnitte, also echt. Allein, das sind sie nicht – und damit bei aller Brillanz des Dargebotenen durchaus heikel.

Wie in seinen Spielfilmporträts von Freddy Mercury oder Stephen Hawking interpretiert der Autor Anthony McCarten leibhaftige Persönlichkeiten schließlich auch hier nach eigenem Gusto. Als der argentinische Kardinal zum römischen Bischof reist, um im Fegefeuer katholischer Missbrauchs- und Korruptionsskandale zermürbt seinen Rücktritt einzureichen, ist ja nicht ein Wort des folgenden Disputs verbürgt – und im Fall der vogelwilden These, Benedikt habe Bergoglio die Nachfolge förmlich aufgedrängt, sogar nahezu ausgeschlossen.

Propagandawerk nach Bibelfilmregeln

Dennoch treiben Meirelles und McCarten die Charaktere ihres Mehrkammerspiels zu einer reflektierten, humorvollen, seltsam vertrauten Authentizität, die das Publikum für bare Münze nehmen soll, ja muss. Genau das aber macht „Zwei Päpste“ bei aller Güte zum Propagandawerk nach Bibelfilmregeln. Von Bergoglios Einführung im heimischen Slum über Ratzingers Wahl bis zum gemeinsamen Fernsehabend mit dessen Lieblingsserie „Kommissar Rex“ wird der selbstkritische Freigeist aus Buenos Aires ja so gezielt mit Gottes bayerischem Rottweiler kontrastiert, dass Zweifel an der Rollenzuteilung unmöglich sind. Spätestens, wenn der Pontifex allein beim Essen Formel 1 sieht, während der in spe unter Leuten Fußball feiert, sind alle Sympathien verteilt.

Dass Franziskus den reaktionär-misogynen Führerstaat Vatikan als Papst bislang bloß oberflächlich reformiert, bleibt dabei irritierend unbeleuchtet. Diese Unterwanderung ändert allerdings wenig daran, wie famos dieser Kinofilm fürs Fernsehen den Wellenbrecher Zwiegespräch in die Sturmflut denkfauler Superhelden rammt. Meirelles kommt den Seelen nicht nur darum so nah, weil die Kamera der Haut davor in jede Pore kriecht; es sind die wunderbar klugen, philosophisch verstiegenen, zugleich aber nachvollziehbaren, irgendwie bodenständigen Dialoge, die diesen Film zum Meisterwerk machen – sofern man nicht alles glaubt, was darin gesprochen wird.