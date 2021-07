Die Teletubbies zeigen erleichtert ihre Impfnachweise: „Wir sind alle geimpft!“

Anzeige

Anzeige

London/Berlin. Nicht nur Erdenbewohner lassen sich gegen Corona impfen: Auch die Teletubbies haben sich den schützenden Piks inzwischen abgeholt, wie die berühmten Figuren der Kinder-TV-Serie auf Twitter und Instagram mitteilten.

Mit „AstraTubbica“ geimpft

„Wir sind alle geimpft!“, heißt es in den beiden Mitteilungen. In dem entsprechenden Twitter-Post sieht man, wie die vier Teletubbies Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po ihre Impfnachweise ins Bild halten. Zunächst hatte das Magazin „Stern“ darüber berichtet.

Anzeige

In Anlehnung an echte Covid-Impfstoffe stehen auf den Bescheinigungen unter anderem die Impfstoffnamen „AstraTubbica“ und „Noo-nson & Noo-nson“, die Daten der Erst- und Zweitimpfung sowie der Name der Klinik, in der geimpft wurde. Bis Donnerstagnachmittag wurde allein der Tweet der Serien-Figuren über 290.000 mal mit Likes versehen.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Bei einigen Twitter-Nutzern warfen die gezeigten Impfbescheinigungen aber auch Fragen auf - etwa die Tatsache, dass die eingetragenen Geburtsdaten der Teletubbies mehrere Jahre nach der ersten veröffentlichten Episode liegen.

Die BBC-Serie lief zunächst zwischen 1997 und 2001, sie erreichte nach Senderangaben über eine Milliarde Kinder in mehr als 120 Ländern. Dabei liefen die Teletubbies Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po in bunten Kostümen tapsig und staunend durch ihre hügelige Fantasiewelt. Mit ihren „Eh-ohs“ und „Ah-ohs“ wurden sie zu einem weltweiten Phänomen.