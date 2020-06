“Die Simpsons” gehen in Deutschland in die 30. Staffel

Anzeige

Berlin. Die US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" geht in Deutschland in die 30. Staffel. Los gehen die neuen Folgen am Montag (8. Juni) um 20.15 Uhr auf ProSieben mit der 652. Folge "Fett's Dance".

Homer hat sich mal wieder einen Klops geleistet und will es bei Marge wiedergutmachen. Deswegen plant er für sie Tanzen zu lernen. Natürlich gerät das zum Fiasko. “Die Simpsons” waren 1991 im deutschen Fernsehen gestartet, damals liefen sie noch beim ZDF.