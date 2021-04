„Die Simpsons“: Apu-Sprecher Hank Azaria entschuldigt sich bei Indern

Anzeige

Sie sind gelb und nehmen kein Blatt vor den Mund. Bei den „Simpsons“ kriegen alle und jeder sein Fett weg, manches ist rückblickend kritikwürdig. In den vergangenen Jahren kam vor allem die indischstämmige Figur Apu unter Beschuss. Er verfestige seit der ersten Staffel der Serie indische Stereotype, hieß es, und das sei rassistisch.

Apu, Nachname Nahasapeemapetilon, betreibt im Zeichentrickstädtchen Springfield den Kwik-E-Mart, ist freundlich, gebildet und war als Apu de Beaumarchais sogar mal in einer Band mit Homer Simpson. Sein Laden wird regelmäßig überfallen, er hat die meisten Schusswunden in Springfield und ist Vater von Achtlingen. Gesprochen wurde die Figur von einem Weißen, dem Schauspieler Hank Azaria, der Apus Englisch einen pseudoindischen Akzent verpasste. Ein Problem für die indisch-amerikanische Gemeinschaft. Die Doku „The Problem With Apu“ (2017) erzählte von der Erschaffung der Figur und ihren Auswirkungen und interviewte Inder zu ihren Gefühlen bezüglich der Serie.

Azaria sprach mit indischstämmigen Kindern an der Schule seines Sohnes

„Ich habe einen Vortrag an der Schule meines Sohnes gehalten“, sagte Azaria dieser Tage im US-Podcast „Armchair Theatre“. „Ich sprach mit den indischstämmigen Kindern dort, weil ich ihren Input wollte“, zitiert ihn das Branchenblatt „Hollywood Reporter“. Ein 17-Jähriger hätte Tränen in den Augen gehabt und den Schauspieler gebeten, er solle den Leuten in Hollywood erzählen, dass ihr Werk Auswirkungen auf das Leben der Menschen habe. Azaria versprach, die Botschaft weiterzugeben.

„Ich entschuldige mich wirklich“, sagte Azaria im Gespräch mit den Podcast-Gastgebern Dax Shepard und Monica Padman. „Es ist wichtig. Ich entschuldige mich für meine kreative Rolle daran und für meine Teilnahme. Ein Teil von mir fühlt sich, als müsste er jeden einzelnen indischstämmigen Menschen in diesem Land aufsuchen und sich persönlich entschuldigen. Und manchmal mache ich das auch.“ Er sei darüber hinaus inzwischen ein großer Befürworter, dass „farbige Figuren“ - er Sprach im Englischen von „people of colour“ - in Animationsfilmen auch von Nichtweißen gesprochen würden.

Azaria hatte sich im Januar 2020 von der Vertonung der Figur des Apu losgesagt, nachdem er seine Arbeit anfänglich – die Kritik reicht zurück bis ins Jahr 2007 - verteidigt hatte. Im Verlauf der auf die Doku folgenden, verschärften Diskussion der letzten Jahre hatte Azaria Seminare über Rassismus und Soziales Bewusstsein besucht.

Freilich: Alle Figuren bei den „Simpsons“ verkörpern Stereotype. Inzwischen wird in der Serie allerdings ethnokorrekt synchronisiert. Der weiße Sprecher Harry Shearer des schwarzen Arztes Dr. Hibbert wurde zuletzt durch den schwarzen Synchronsprecher Kevin Michael Richardson ersetzt. Apu war in den letzten Jahren gar nicht mehr in der Serie aufgetreten, das Gerücht wurde laut, man habe die Figur wegen der Vorwürfe und der Diskussion fallen gelassen.

Matt Groening: „Wir haben Pläne mit Apu“

Aber „Simpsons“-Schöpfer Matt Groening machte vor kurzem gegenüber der zeitung „USA Today“ Comeback-Andeutungen: „Wir haben Pläne mit Apu, aber wir müssen schauen, ob die Storys funktionieren. Wir arbeiten an etwas Ambitioniertem. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.“