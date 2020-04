Die Musik macht’s: Neue Netflix-Serie “The Eddy” vom “La La Land”-Regisseur

Anzeige

Die Offerte klingt verlockend, auch finanziell: Das Erste-Klasse-Ticket nach Barcelona hält Maja schon in Händen. Und doch zögert sie noch, mit dem berühmten Musikerkollegen auf Tour zu gehen. „Ich singe nicht Background“, sagt die Pariser Jazzmusikerin mit polnischen Wurzeln. Dabei schaut sie den Kollegen an, als hätte dieser ihr soeben ein unsittliches Angebot unterbreitet. In seiner Band soll sie als Background-Sängerin einsteigen.

Was Maja (Joanna Kulig) so bestimmt kundtut, könnte auch für die komplette Netflix-Serie „The Eddy“ stehen: Musik läuft hier nicht im Hintergrund. Sie ist die Essenz der Geschichte rund um den titelgebenden Jazzclub in der französischen Hauptstadt, dessen Betreiber in die Fänge von Kriminellen geraten sind.

Konzert-Gefühl auf dem Sofa

In Filmen dient Musik oft genug allein als bloße akustische Verdoppelung der Handlung. Wird es gleich spannend oder traurig, bereitet der Score das Publikum mit treibenden oder melancholischen Tönen darauf vor. Nicht selten fühlt man sich emotional manipuliert von einem wabernden Klangteppich, der einem förmlich über die Ohren gestülpt wird und die Freiheit beim Blick auf die Bilder nimmt.

Im Jazzclub The Eddy ist das anders: Hier geht es eben nicht um gefühliges Gesäusel zum Zwecke der Geschmacksverstärkung. Hier wird die Musik live performt und bis zum Ende der eigens komponierten Stücke ausgespielt. Man fühlt sich beinahe, als sei man selbst bei Proben oder einem Auftritt dabei – so wie man Konzerte in Corona-Zeiten ja auch vom Sofa aus verfolgt.

Die Musik ist kein Begleitgeräusch, sondern Teil der Handlung, wenn die Band um Sängerin Maja auf der Bühne steht und der aus New York stammende Clubbesitzer und Bandleader Elliot (André Holland, gefeiert für den Oscarfilm „Moonlight“) mit skeptischem Blick davor sitzt und seinen Kaffee respektive Whiskey schlürft. Er selbst ist am Piano verstummt seit dem Tod seines Sohnes.

Chazelle überzeugt auf ganzer Linie

Echte Kabinettsstückchen werden geboten: Einmal spielt eine todtraurige Schlagzeugerin zu Hause und ihr Ersatz im Tonstudio, wo sie hätte Platz nehmen sollen – die beiden trommeln parallel, ohne das zu ahnen. Nur wenige Filmemacher gehen so versiert mit Musik um wie Damien Chazelle. Der amerikanisch-französische Regisseur zeichnet für die ersten beiden von acht Episoden verantwortlich (ihm folgen die Kollegen Alan Poul, Houda Benyamina und Laïla Marrakchi).

Chazelle wollte einst selbst (Jazz-)Musiker werden, doch fehlte ihm das Talent. So verlegte er sich aufs Inszenieren von Musikfilmen. Sein bekanntestes Werk: das viel gepriesene Musical „La La Land“ (2016), in dem Ryan Gosling und Emma Stone in den Himmel tanzen. Zuvor hatte Chazelle schon „Whiplash“ (2014) über einen virtuosen jungen Schlagzeuger gedreht, der auf einen sadistischen Lehrer trifft. In „Aufbruch zum Mond“ (2018) wiederum experimentierte Chazelle mit elektronischen Klängen.

Überzeugende Strategie

Es geht im Club The Eddy aber keineswegs um Jazz allein: Der fürs Finanzielle zuständige Clubmitbesitzer Farid (Tahar Rahim, „The Kindness of Stranger“) steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat sich in seiner Not auf kriminelle Geschäfte eingelassen – und zahlt schon bald den höchsten Preis dafür. Plötzlich muss Elliot das Geschäftliche im Club stemmen und zugleich herausfinden, warum ihm gewalttätige Gangster im Nacken sitzen – und wo die 150 000 Euro Falschgeld abgeblieben sind, die diese in seinem Club suchen.

Damit nicht genug: Seine renitente Teenagertocher Julie (Amandla Stenberg, „The Hate U Give“) reist aus den USA an und will bei ihm leben. Und dann ist da Maja, von der er sich kürzlich getrennt hat, worunter auch die Band leidet.

Das Drehbuchduo Chazelle und Jack Thorne hat sich eine überzeugende Strategie einfallen lassen: Jede knapp einstündige Episode stellt eine Figur in den Mittelpunkt. Elliot aber ist es, der die Handlungsfäden in einer kühl und unruhig gefilmten Metropole zusammenhält.

"The Eddy“ ist keine Romanze

Wer Paris mit Romanze verbindet, wird enttäuscht. Gefühlsselig ist hier wenig. Sogar Teenager Julie verwehrt sich gegen „Schnulzen“, obwohl sie sich gerade verliebt hat.

Zum Ende hin entwickelt „The Eddy“ Thrillerqualitäten. Vielleicht ist Elliot einen Tick zu cool. Mit Kippe im Mund und Mopedhelm in der Hand ist er rastlos unterwegs inmitten all der Bedrängnisse. Aber auch er wird an seine Grenzen geraten – dann, wenn er doch noch am Klavier Platz nimmt.

Das ist nur konsequent in einer Serie, die der Musik verpflichtet ist. Maja-Darstellerin Joanna Kulig hat schon im gefeierten Historiendrama „Cold War“ (2018) ihre Qualitäten als Sängerin bewiesen. Und auch die anderen Mitglieder ihrer Band sind Profis – Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil und Damian Nueva Cortes.

Im Jazzclub The Eddy lohnt ein Besuch nicht nur musikalisch. Familiäre Dramen und fiese Kriminelle gibt es oben drauf.

„The Eddy“, bei Netflix, acht Episoden, Regie: Damien Chazelle, mit André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg