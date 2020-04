Anzeige

Anzeige

Nach sechs Jahren “Die Höhle der Löwen” ist Schluss für Frank Thelen. Der Investor steigt aus der Vox-Sendung aus, das hatte er bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Die Sendung am Dienstagabend (20.15 Uhr) wird die letzte mit dem 44-jährigen Unternehmer sein. Die Showbranche habe nicht richtig zu ihm gepasst: “Es war nie wirklich meine Welt”, sagte er im November 2019.

Vor seinem letzten Auftritt in der Show, bei der er von Beginn an dabei war, blickt Thelen auf seine sechs Jahre als “Löwe” zurück. Ihm werde besonders die fröhliche Atmosphäre fehlen. “Es gibt leckeres Essen, Espresso, Ingwer-Shots. So fancy ist mein Startup-Leben nicht”, sagte er der “Bild”-Zeitung. Vermissen werde er vor allem auch die Start-ups: “So viele tolle Ideen in so kurzer Zeit werden mir sonst nie präsentiert.”

Hohe Verluste bei erstem Investment

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der TV-Ausstieg hat aber auch Vorteile für Thelen. Nun habe er mehr Zeit für seine Arbeit im Büro. Drehtage, Pressekonferenzen und Fotoshootings hätten ihm “unglaublich viel Zeit gekostet. Und durchgeknallte Gründer, die in der Sendung die große Show vorspielen, wo aber nichts dahintersteckt."

Mit seinem ersten Investment in der Show habe sich Thelen gleich richtig verzockt. Das Start-up “Crispy Wallet”stellte Portemonnaie- und Notebook-Hüllen aus recyceltem Plastikmaterial her, scheiterte aber nach zwei Jahren. Der Investor verlor eigenen Angaben zufolge eine beachtliche Summe.

Großer Erfolg mit “Yfood”

Doch der Zeitaufwand hat sich für Frank Thelen manchmal auch gelohnt. Mit dem Flüssignahrungs-Start-up “Yfood” hat der Unternehmer großen Erfolg. "Yfood ist auf dem Weg zum 100-Millionen-Unternehmen. Daran halte ich zehn Prozent.“

Anzeige

Am Dienstag wird der “Löwe” vorerst das letzte Mal im TV zu sehen sein. 73 Sendungen, 37 abgeschlossene Deals und knapp sechs investierte Millionen stehen am Ende zu Buche. Frank Thelen hatte vor allem “viel Spaß” an der Sendung und der Erfolg kam auch nicht zu kurz: “Ich habe in meinem Unternehmen eine starke Food-Family gegründet, sieben Startups, die ich alle durch DHDL bekommen habe.”

RND/nis