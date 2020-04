Anzeige

In der aktuellen “Die Höhle der Löwen”-Staffel ist Frank Thelen noch als Investor zu sehen. Doch danach steigt er aus, das hat er bereits im November angekündigt. Nun hat er in einem Instagram-Livetalk, den unter anderem RTL in Ausschnitten auf seiner Seite zeigt, über die Gründe dafür gesprochen.

“Die Drehzeit, die PR-Zeit, vor allem auch die Start-ups: Das war mir einfach zu viel, weil ich mich auf tiefgreifende Technologien konzentrieren möchte", sagt Thelen darin und nennt gleich Beispiele: “Sowas wie fliegende Autos, das Weltall, Kranken-Computer, künstliche Intelligenz, Energiespeicher.” All das seien Themen, "die ich versuche, mit meinen bescheidenen Mitteln und meiner Erfahrung in Europa aufzubauen”.

RND/hsc