Die Emonauten kommen - Hilary Swank geht in “Away” (Netflix) auf gefühlige Marsmission

Der Mond am Himmel ist in der ersten Folge von “Away” ein blasses, blindes Auge im schwarzen Monstergesicht der Nacht. Kein Tröster, kein Wächter – nur ein großer, kalter, grauer Steinball, feindselig und furchteinflößend. “There’s a bad moon on the rise”, heißt es in einem alten Song von John C. Fogerty, und so endet schon der kurze Flug der fünf Astronauten zum Startpunkt der Atlas-1-Mission auf dem Trabanten durch einen Zwischenfall mit entzündeter Säure fast tödlich. Oben auf der Mondbasis Alpha wartet die Rakete auf sie, die Emma (USA), Mischa (Russland), Kwesi (England), Yu (China) und Ram (Indien) zum Mars bringen soll. Drei Jahre weg von allem und jedem. Und: Im Weltraum hört dich niemand weinen.

Die Erde ist – besieht man sie sich vom Mond aus - eine Murmel, und so klemmt Emma Green (Hilary Swank) sie sich bei ihrer Erdenschau auf Bruder Mond zwischen die Finger ihres Raumanzuges. Nicht mehr ganz leuchtend blau ist die alte Heimat inzwischen, sondern von einem besorgniserregenden Grauschleier überzogen. Die Marsmission ist bitter nötig, so wird angedeutet, ein Ausloten menschlicher Zukunft jenseits von Terra. “Wenn wir nicht aufpassen, wird unser Planet auch bald so aussehen”, mahnt der Botaniker Kwesi (Ato Essandoh).

Ungewöhnlich: Es geht in dieser Sci-Fi-Serie vor allem um Gefühle

Es wird also mehr eine realistische Geschichte wie der “Der Marsianer” als ein Space-Adventure à la “Lost In Space” aus dieser Serie werden – es entfaltet sich kein klassisches Science-Fiction-Epos mit Androiden, Klonen, Wurmlöchern, durchdrehenden Bordcomputern, fremden Raumschiffen und grünen Männchen. Der Thrill von “Away” kommt aus der Belastung, Mensch zu sein auf einer strapaziösen Reise, bei der Menschlichkeit allzeit hinter Kompetenz zurückstehen muss. Es geht in dieser von Ed Zwick (Regisseur von “Last Samurai”) und Matt Reeves (Regisseur von “Cloverfield”) mitproduzierten Serie um die Gefühle der Reisenden wie auch um die der Daheimgebliebenen.

“Sei einfach nur meine Frau” erbittet etwa im Krankenbett Matt (“Good Wife”-Star Josh Charles), der leitende Ingenieur der Nasa-Mission, der selbst mal im Astronautenprogramm war, der aber an einer genetisch bedingten Gefäßverwachsung im Gehirn leidet, die ihm Raumfahrten verunmöglicht. In der Nacht vor Emmas Start streckt ihn ein Schlaganfall zu Boden und – so vermuten die Ärzte – er wird wohl nie wieder laufen können. Und beider Tochter Lex (Talitha Bateman) ist außer sich, als ihre Mutter vom All aus Einfluss auf ihre Schulnoten zu nehmen versucht. Jeder aus dem Quintett der Erdflüchter hat eine persönliche Geschichte, die sich dem Zuschauer in Rückblenden und Dialogen offenbart.

Und wie Drehbuch, Schauspieler und Kamera von Liebe, Leben und (manchmal) Sterben erzählen, ist herzbewegend schön, behutsam, zuweilen meisterlich gegeneinander geschnitten. Am bewegendsten ist die Lovestory der verheirateten Yu (Vivian Wu), die sich beim Karaoke zu Elton Johns “Rocket Man” in Chen verliebt, ihre Cap-Kommandantin, die später von der chinesischen Regierung abgezogen wird, weil eine lesbische Liebe nicht in das Bild der künftigen Nationalheldin passt. Schließlich soll Yu der erste Mensch sein, der den Mars betritt. Das Leben geht weiter, das Leben ist nicht fair und die Menschen, die einander helfen und retten, füreinander kämpfen sollten, entfernen sich mit der Atlas-Geschwindigkeit von 20.000 Kilometern pro Stunde voneinander.

Sind die Charaktere gut, bangt der Zuschauer mit ihnen

Es sind auch noch nicht die gemeinschaftlichen Zeiten von Föderation und Sternenflotte, in denen Uhura, Chekov und Sulu an Bord der Enterprise einander freundschaftlich verbunden – mit gelegentlichem Stirnrunzeln über den emotionalen Nullpegel des Vulkaniers Spock - zu den Sternen streben. Das andere Abenteuer dieser außergewöhnlichen Social-Science-Fiction-Serie ist das soziale Mit- und Gegeneinander auf dem Schiff. Rivalitäten, gespeist aus persönlichem Ehrgeiz und nationalem Chauvinismus sorgen immer wieder für Spannung.

Wobei es – gottseidank – keine simple Aufteilung der Figuren in Gute und Böse gibt. Die Crew muss einander finden – und das auf engstem Raum. Dass Reibung unter den Charakteren jeden Horror überhaupt erst zu entzünden vermag, wusste schon Ridley Scott 1979 bei “Alien”. Sind die Charaktere echte Menschen, bangt der Zuschauer auch um ihr Leben.

Der Mars lässt sich nicht mit links erobern

Und das muss er schon früh. Die amerikanischen Nachrichtensendungen geben den Marspionieren noch vor dem Start eine Überlebenschance von lediglich 50 Prozent. Schon früh klemmt dann eins der Sonnensegel beim Ausfahren und muss von Hand gerichtet werden. Nur die erste von vielen Komplikationen, nur der erste Thrill von vielen. Natürlich sind die Erlebnisse der Leute auf Erden längst nicht so existenziell und mitreißend wie die der fünf Emonauten, die dort sind, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Auf Erden kann jeder Fehler Ärger nach sich ziehen, im All den Tod. Mag der Mond ein böser, kalter Ball sein, so ist der Mars nicht von ungefähr nach dem Kriegsgott des antiken Roms benannt. Er lässt sich nicht so mir nichts, dir nichts erobern.

“Away”, Science-fiction-Serie von Andrew Hinderaker, mit Hilary Swank, Mark Ivanir, Josh Charles, Vivian Wu, 10 Episoden (streambar ab 4. September bei Netflix)