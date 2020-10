„Die Bachelorette“: Steht der Gewinner längst fest?

Anzeige

Die Bachelorette hat ihre 20 Männer in den vergangenen Staffeln stets im Mondschein kennengelernt. In diesem Jahr trifft Melissa Damilia die Singlemänner zum ersten Mal im Hellen. Auch die anschließende erste Nacht der Rosen findet bei Tageslicht statt. Die Atmosphäre ist bei dem ersten Kennenlernen in diesem Jahr somit eine andere. Wie in den Jahren zuvor kommen die Männer dafür in der ersten Folge in Autos zur Villa der Bachelorette gefahren und schreiten auf einem roten Teppich ihrer Traumfrau entgegen.

Rote Rosen sind das Kennzeichen von Datingshows wie „Die Bachelorette“ (RTL). In der nunmehr siebten Staffel kommen nun erstmals gelbe Rosen ins Spiel: Diese verteilt Melissa bereits vor dem ersten Entscheidungsabend. Der Mann, der ihre gelbe Rose bekommt, ist Student Daniel Häusle aus Österreich. Die gelbe Rose bedeutet nicht nur ein vorzeitiges Weiterkommen in die nächste Runde, sondern der Auserwählte bekommt außerdem eine Einladung für ein Einzeldate mit Melissa.

Ab dem ersten Zusammentreffen scheint die Bachelorette nahezu nur noch Augen für den Naturburschen und Wahl-Wiener Daniel zu haben. Als sie ihm schließlich noch vor dem ersten Entscheidungsabend ihre gelbe Rose gibt, dürfte auch den restlichen 19 Kandidaten ein Licht aufgegangen sein. Steht der Gewinner also bereits fest?

Ungeduldige Fans können die Folgen in diesem Jahr eine Woche früher sehen, als sie bei RTL ausgestrahlt werden. Bei TVNow werden sie stets sieben Tage vorher veröffentlicht. Die erste Folge ist somit bereits seit einer Woche online.