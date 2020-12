Devrim Lingnau über ihre Rolle als neue „Sisi“ auf Netflix: „2021 brauchen wir ein neues Frauenbild“

Anzeige

Devrim Lingnau (22) wird für eine Netflix-Produktion in die Rolle der österreichischen Kaiserin Sisi schlüpfen. Das teilte der Streamingdienst am vergangenen Montag mit. Doch die Schauspielerin will eine andere Sisi verkörpern als Romy Schneider es in den Fünfzigerjahren getan hat. „Die Unbekümmertheit, der ungetrübt positive und manchmal naive Blick in die Zukunft, war zu der Zeit besonders wichtig. Ich glaube im Jahr 2021 brauchen wir ein neues Frauenbild. Realistischer, rebellischer, mutiger“, sagt sie der „Bild“.

Bei der Vorbereitung für das Casting habe sie sich mehr mit der historischen Figur Sisi auseinandergesetzt als mit den Filmen der Fünfzigerjahre, so die Schauspielerin weiter zu der Zeitung. Dabei reizt sie die Rolle der österreichischen Kaiserin sehr: „Die ‚Sissi‘-Filme haben einfach Kultstatus! Das liegt ganz sicher an Romy Schneider, aber auch daran, dass ‚Sissi‘ eine zeitlose, epische Liebesgeschichte ist“, meint sie. Spannend finde sie, „dass Sissi selbst in der sehr romantisierten Version aus den Fünfzigerjahren für eine Frau stand, die ihrer Zeit voraus war. Selbstbestimmung und Emanzipation kommen nie aus der Mode.“



Start der Serie im Frühjahr 2022

Wie Lingnau ihre Rolle der Sisi dann interpretieren wird, können Zuschauer ab dem Frühjahr 2022 sehen. Ab dann soll die sechsteilige Serie auf Netflix ausgestrahlt werden.