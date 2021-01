„Deux Moi“: Woher kommt der Hype um den anonymen Gossip-Account?

Anzeige

Welche Dame datet Brad Pitt gerade? Wird Justin Bieber Vater? Und wann heiratet Ariana Grande? Private Geschichte über Prominente füllen weltweit die Seiten von Magazinen und Zeitungen. Seit einiger Zeit bekommen die Klatschspalten in den USA allerdings Konkurrenz: ein Instagram-Account über unbestätigte Promigerüchte erfreut sich großer Beliebtheit: „Deux Moi“.

Nachrichten von Informanten

Das Gossip-Profil „Deux Moi“ scheut sich nicht davor, zynisch zu sein – oder gar unwahre Informationen zu teilen. „Die auf diesem Account gemachten Aussagen wurden nicht von unabhängiger Seite bestätigt. Dieser Account erhebt keinen Anspruch darauf, dass die veröffentlichten Informationen auf Tatsachen beruhen“, heißt es in der Beschreibung transparent. Dennoch ist der Account ein großer Erfolg: „Deux Moi“ hat 594.000 Follower (Stand 12. Januar 2020) – das sind knapp 200.000 mehr als noch im November letzten Jahres.

Der Instagram-Account "Deux Mois" verbreitet Promi-Gerüchte im Netz.

Wer in den Feed des Profils blickt, wird allerdings enttäuscht. Dort postet „Deux Moi“ lediglich Popkultur-Memes. Klatsch und Tratsch finden in der Story statt, die sich alle 24 Stunden aktualisiert: Die Administratorin der Seite teilt täglich zahlreiche Screenshots von Nachrichten, die ihre Follower an sie geschickt haben. Glaubt man deren Inhalt, stammen die Gerüchte „aus erster Hand“, also von Assistentinnen, Make-up-Artisten oder Casting-Direktoren aus Hollywood. So schreiben die Informantinnen und Informanten zu Beginn ihrer Nachrichten stets „bitte anonym“. Immerhin geben sie dort angeblich private Informationen über ihr Klientel preis.

„Von da an ging es Schlag auf Schlag“

Der Account lebt also von seinen Fans und Followern, doch die Verteilung der Informationen ist die Aufgabe der Administratorin. Aber wer steckt hinter dem Account? Wahrscheinlich ist, dass wohl eine Frau aus New York City „Deux Moi“ betreut. Sie möchte allerdings anonym bleiben, wie sie dem US-amerikanischen Magazin „Paper“ erzählte. So habe sie den Account im Jahr 2013 gegründet, um gemeinsam mit einer Freundin über Lifestyle zu bloggen. Sie legten den Account still, als er knapp 45.000 Follower hatte. Seitdem teilte eine der beiden ab und zu Memes – mehr nicht. Das änderte sich, als in New York City der Corona-Lockdown ausgerufen wurde, erzählt die anonyme Instagrammerin. „Eines Tages sagte ich: ‚Warum schreibt ihr mir nicht eure Erfahrungen, die ihr mit Prominenten gemacht habt‘.“ Von da an sei es „Schlag auf Schlag“ gegangen.

Kein Factchecking oder Verifikation

Neben den Fremdgeh- oder Trennungsgerüchten, bei denen manchmal die Namen der Stars ausgegraut sind, erfährt man auf „Deux Moi“ auch Alltägliches über Prominente. Also welches Getränk „Call Me By Your Name“-Star Timothée Chalamet gerne in einem New Yorker Café bestellt oder welcher Promi wie viel Trinkgeld gibt. Es sind angebliche Fakten, die niemals in Zeitungen und Magazinen stehen würden, da sie einfach zu banal sind. So bekommen die Promis zum Beispiel Spitznamen. US-Schauspielerin Anne Hathaway wurde „weint sehr viel“ getauft, weil sie angeblich – wer hätte das gedacht – oft auf der Straße weinen soll. Filmstar Leonardo DiCaprio heißt schlicht „Kopfhörer Dinoknochen“. Denn laut dem Instagram-Account „Deux Moi“ sammelt er angeblich Dinoknochen und trägt beim Sex Kopfhörer.

Die „Deux Moi“-Instagrammerin nennt die Geschichten in dem Interview scherzhaft „dummes Zeug“. Diese Kleinigkeiten fände sie selbst ebenfalls interessanter als die schlüpfrigen Geschichten. Und das scheint ihren Fans ähnlich zu gehen, wie ihre rasant ansteigenden Followerzahlen beweisen. Obwohl die Fans keine Sicherheit haben, dass die Geschichten überhaupt stimmen. Also woher kommt die Faszination?

„Grundsätzlich stellt Promi-Gossip ein Faszinosum dar“, erklärt die Kommunikationswissenschaftlerin Christina Viehmann von der Universität Mainz gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Account sei eine „Mischung aus klassischem Klatsch und Tratsch und nicht so großen Skandalen – also diese ganz alltäglichen Kleinigkeiten.“ Das würde laut Viehmann zwei Dinge verbinden: „Großes Interesse für Promis und die kleinen Details, die Prominente nahbar macht und einen Bezug zum eigenen Leben geben.“

„Der Reiz besteht darin, dass man es nicht weiß“

Auch der Communitycharakter sei eine Erklärung für den Erfolg von „Deux Moi“. So würden sich die Leute als „Teil einer Community“ fühlen, weil sie miteinander Gossip austauschen. Doch besonders die Tatsache, „dass sich der Account an der Grenze von Wahrheit und Unwahrheit“ befindet, sorgt laut Viehmann für Anziehung: „Der Reiz, besteht darin, dass man es nicht weiß.“

Doch genau das ist das Problem des Ganzen: Niemand verifiziert diese Geschichten, betreibt Factchecking oder geht der Wahrheit auf den Grund. Jeder Informant oder jede Informantin kann erfundene Geschichte einsenden. Wenn es um die Wahrheit geht, nimmt die Instagrammerin die Fans in die Pflicht: „Die Leute wollen wissen, ob etwas wahr oder falsch ist. Und ich habe diese Antwort nicht immer. Hier ist die Information, entscheidet selbst. Vielleicht ist sie falsch und macht nur Spaß zu lesen, oder vielleicht ist sie wahr.“

Follower tragen Verantwortung

Viehmann sieht das kritisch: „Sie stiehlt sich aus der Verantwortung. Der Account hat eine gewisse Reichweite.“ Das sei laut der Kommunikationswissenschaftlerin heikel, da auch schon andere US-Magazine auf die Informationen zurückgegriffen und weitergestreut haben. Die amerikanische „Elle“ feiert den Account beispielsweise als die „beste Gerüchteküche im Netz“. „Hierbei geht es um Menschen. Für die kann das problematisch werden, wenn intime Details an die Öffentlichkeit gelangen“, so Viehmann.

Die Verantwortung liegt allerdings nicht nur bei der Unbekannten, die den Account betreut. Viehmann sagt, „wenn die Follower die Gerüchte für bare Münze nehmen, ist das durchaus ein Problem.“ So habe jede Person, die im Netz Informationen teilt, die Verantwortung, diese Dinge zu prüfen: „Wenn Nutzerinnen und Nutzer den Account als reine Unterhaltung verstehen – an der Grenze von Realität und Fiktion – ist das unproblematisch.“