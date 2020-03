Anzeige

Anzeige

Am 14. März beginnen bei RTL die Liveshows zu “Deutschland sucht den Superstar” – und seit Samstagabend steht fest, welche Kandidaten in diesem Jahr dabei sind! Das Besondere: Es sind nicht zehn Kandidaten, sondern nur sieben. Deswegen flogen am Wochenende überraschend vier der noch elf Kandidaten raus. Doch wer ist noch dabei? Ein Überblick.

“DSDS”: Wer ist in den Liveshows dabei?

Einer der sieben ist Ramon Kaselowsky. Der 26-Jährige war bis vor ein paar Jahren als Schausteller und Zirkusartist unterwegs. Nach eigenen Angaben hatte er vor “DSDS” noch nie Gesangsunterricht und stand noch nie auf einer Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Joshua Tappe ist auch dabei: Bei dem 25-Jährigen wurde vor zweieinhalb Jahren Krebs diagnostiziert. Mittlerweile hat er die Krankheit überwunden. Sein Motto: “Man muss jeden Tag leben.”

Chiara D’Amico trat bereits 2019 bei “DSDS” an – damals endete ihre Reise allerdings im Recall in Ischgl.

Anzeige

Die 29-jährige Versicherungskauffrau Lydia Kelovitz überraschte die Jury am Anfang mit einem Lederoutfit. Nun ist sie ab dem 14. März in den Liveshows zu sehen.

Anzeige

Ricardo Rodrigues wurde in Portugal geboren – und hat bereits mit acht Jahren mit dem Singen angefangen.

Studentin Paulina Wagner überzeugte die Jury beim Casting mit “Für dich” von Vanessa Mai. Auch die Vorbilder der 22-Jährigen machen deutsche Musik: Sarah Connor und Helene Fischer.

Marcio Pereira Conrado hat mit seinen 25 Jahren schon einiges erlebt. Mit elf Jahren outete er sich als schwul, trat mit 15 Jahren in eine konservative Glaubensvereinigung ein. Mit 20 Jahren stieg er dort wieder aus, sagt heute darüber: “Es war ein bisschen wie in einer Sekte.”

Anzeige