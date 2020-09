“Deutschland 89”: So dramatisch ist die letzte Staffel der Spionageserie

Anzeige

Berlin. Der Spion aus dem Osten ist zurück. In der dritten Staffel der “Deutschland”-Trilogie schlüpft Schauspieler Jonas Nay ein letztes Mal in die Rolle des DDR-Doppelagenten Martin Rauch. Wir schreiben das Jahr 1989. Mittlerweile ist aus dem James Bond des Ostens mit dem harmlos klingenden Decknamen Kolibri ein alleinerziehender Vater geworden, der bei der DDR-Computerfirma Robotron arbeitet.

Gleich zu Beginn der dritten Staffel fällt die Berliner Mauer, und die Menschen stürmen über die Grenze an der Bornholmer Straße. Wie wird Spion Rauch damit umgehen, wenn seine Heimat plötzlich nicht mehr existiert? Was wird aus dem überzeugten Sozialisten, wenn er sich von nun an in der Bundesrepublik Deutschland zurechtfinden muss? Und wie reagieren seine einstigen Parteigenossen auf den politischen Umschwung? Hinzu kommt, dass sich Rauch ausgerechnet in die neue Lehrerin (Svenja Jung) seines Sohnes verguckt.

Nach der eher zähen und arg überkonstruierten zweiten Staffel “Deutschland 86″ kehrt die Serie zu alter Stärke zurück. Die beiden Macher Anna und Jörg Winger erzählen eine dramatische Ost-West-Geschichte mit liebevollem Gespür für Figuren, Handlung und Timing. Neben Jonas Nay sind auch wieder Maria Schrader (“Unorthodox”), Anke Engelke (“Das letzte Wort”), Sylvester Groth und Uwe Preuss dabei. Eine vierte Staffel haben die Macher bereits ausgeschlossen.