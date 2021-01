Der Wendler und RTL: „Lassen uns DSDS nicht zerstören“

Anzeige

Köln. Nach der massiven Kritik am Auftritt der Verschwörungstheoretikers Michael Wendler in der neuen Staffel von DSDS will RTL die Folgen offenbar besser kennzeichnen.

„Wir distanzieren uns erneut von Michael Wendler und seinen geäußerten Ansichten und sind entsetzt über die neue Qualität seiner Kommentare“, erklärt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Wir haben uns entschieden, für den Zuschauer ab der nächsten Folge DSDS noch deutlicher zu machen, dass die Dreharbeiten zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, als Michael Wendler noch ein Schlagersänger war und es keine Anzeichen für seine derzeitige politische Einstellung gab.“ Wie genau die Kennzeichnung aussehen wird, ließ der Sender zunächst offen.

Der Auftakt der neuen Casting-Staffel hatte am Abend für deutliche Kritik gesorgt. Während die Show mit Michael Wendler zur besten Sendezeit im TV ausgestrahlt wurde, wütete dieser beinahe zeitgleich gegen die neuen Corona-Maßnahmen auf Telegram. Mitunter bezeichnete er die Maßnahmen dort als „KZ Deutschland“. Bei DSDS fehlte jedoch on air jegliche Einordnung oder Distanzierung seitens des Senders.

„Lassen uns DSDS nicht zerstören“

„Michael Wendler vergleicht Corona-Schutzmaßnahmen mit Konzentrationslagern. Und RTL so: Dem geben wir die Primetime, ohne Einordnung oder Distanzierung“, twitterte etwa das Medienmagazin DWDL.de. Die Autorin Anja Rützel schrieb: „Ich sehe keinen Grund, warum man den Wendler nicht mittels Special Effect durch ein Winkmaskottchen unter anderem ersetzen ließ. So ist es indiskutabel.“

Als Reaktion auf den DWDL-Tweet twitterte der Sender noch am Abend: „Wir lassen uns eine erfolgreiche Show nicht von einem Verschwörungstheoretiker zerstören. Die 13 Castingfolgen waren abgedreht, bevor Michael Wendler seine befremdlichen Aussagen tätigte. Nach den Castingepisoden spielt er keine Rolle mehr - weder bei DSDS noch bei RTL.“ Offen ließ man allerdings, warum man on air keinen Disclaimer oder ähnliches eingeblendet hatte, um den Zuschauer aufzuklären.

Genau dieser soll nun offenbar doch kommen - wenngleich der Sender an der Ausstrahlung der Folgen festhalten will. „Während der Aufzeichnungen der Castingfolgen gab es keinerlei politische Aussagen von Michael Wendler, sondern er äußerte sich als gleichberechtigtes Jurymitglied nur zu den musikalischen Qualitäten der Kandidaten“, so Sturm.

Ein RTL-Sprecher teilt des Weiteren mit, dass ein Herausschneiden des Schlagersänger aus der Sendung gegenüber den teilnehmenden Kandidaten unfair sei. „Allein aus Fairness den Kandidaten gegenüber und für das Verständnis des weiteren Verlaufs der Show wird Michael Wendler weiterhin in den Castingfolgen zu sehen sein. Aufgrund seiner Juryentscheide sind Teilnehmer nicht weiter bzw. in den Recall gekommen. Wir können die Historie nicht mehr ändern und anders darstellen, sondern nur die Chronologie der Ereignisse zeigen. Ab dem Recall spielt er keine Rolle mehr bei DSDS oder RTL“, heißt es von RTL.

Politiker fordert Absetzung der Sendung

Das Thema allerdings hat derweil auch die Politik erreicht. Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Frankfurts Bürgermeister und Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker (CDU): „Schlagersänger Michael Wendler gehört mit seiner Holocaust-Relativierung und seinen kruden Verschwörungstheorien nicht ins Fernsehen“, findet dieser.

„Mit seiner jüngsten Entgleisung zur Kommentierung der aktuellen Corona-Regeln hat er sich endgültig disqualifiziert. Wer die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland mit einem KZ gleichsetzt und damit die Shoah derart relativiert, der sollte nicht von Woche zu Woche einem Millionenpublikum als Juror vorgesetzt werden. Da reicht auch die von RTL ins Feld geführte Begründung bereits abgedrehter Castings nicht aus.“

Becker fordert daher den Abbruch der Sendung: „Auch wenn der Schlagersänger nicht mehr für die weiterführenden Shows vorgesehen ist, bietet ihm das Fernsehen noch wochenlang eine zusätzliche öffentliche Bühne. ‚Deutschland sucht den Superstar – DSDS‘ sollte abgebrochen werden, es sei denn, die Verantwortlichen bei RTL finden doch noch einen Weg, um die bereits aufgezeichneten Castings oder deren Ergebnisse auch ohne den Schlagersänger zu zeigen.“