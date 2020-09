Der Weg der Kriegerin: Am Freitag startet “Mulan” bei Disney+

Anzeige

Es war einmal ein Mädchen im alten China, das war nicht wie andere. Das jagte mit dem Stock Hühner über den Hof, tanzte auf den Ziegeldächern, war wilder als 1000 Jungen zusammen. “Was für ein Mann wird eine solche Frau heiraten?”, bangte die Mutter um die “Ehre” der Tochter. Und in der Tat wollte Mulan sich nicht damit abfinden, auf die allseits erwartete weibliche Weise zum Wohl der Familie beizutragen. Eine Nebenrolle an der Seite eines Mannes zu spielen, wo es doch ein eigenes Leben zu leben gibt? Etikette und Zucht, wo man doch sein Haar mit der Mähne eines Rosses im Wind fliegen lassen kann? Nicht mit Mulan.

Der Animationsfilm “Mulan” war 1998 Disneys Versuch, mit einer chinesischen Trickfilmheldin auf dem asiatischen Markt zu punkten. “Mulan” war 1999 Disneys erste DVD-Veröffentlichung überhaupt gewesen. Und “Mulan” bescherte in Deutschland Otto Waalkes ein Comeback, der den vorwitzig-clownesken Drachen-Sidekick Mushu synchronisierte. Mit “Mulan” begann auch zum ersten Mal ein Disneyfilm mit Kriegsgetöse. Und es gab jede Menge Tote in diesem 38. Animationsfilm der sonst doch recht lebensbejahenden Studios.

Jetzt ist “Mulan” wieder da. 22 Jahre später wird die Geschichte des chinesischen Mädchens von Disney noch einmal erzählt – diesmal mit Schauspielern. Im fünften nachchristlichen Jahrhundert folgt Mulan an ihres alten Vaters Stelle dem Befehl des Kaisers, jede Familie möge einen Vertreter für das Heer stellen, um das Land vor Eroberern zu retten. Weil Mädchen beim kaiserlichen Militär ein No-Go sind, verkleidet sich Mulan als Mann. Sie ficht denn auch härter als 1000 Männer. Und rettet das Reich. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch dieses Trickfilmoriginal ein sogenanntes “live action remake” bekam. Mitte der 90er-Jahre (“Dschungelbuch”, “101 Dalmatiner”) hatte Disney diese Geschäftsidee entdeckt, zuletzt prasselten die Neuverfilmungen in beinahe rasanter Folge aufs Kino ein.

Das Haus der Maus verlangt einen stolzen Aufpreis

Und es ist schade, dass das Haus der Maus sich – coronagetrieben - dafür entschied, “Mulan” in seinem Streamingdienst zu verstecken. Gegen eine Eintrittsgebühr von 21,99 Euro (zusätzlich zum Abonnementspreis), nach deren Entrichtung der Film dann dem Disney+-Kunden wie eine DVD gehört (leider ohne das haptische Inbesitznahmeerlebnis) kann man zu den Ersten gehören, die “Mulan” sehen.

Freilich hat man für den stolzen Preis nur einen Vorsprung gegenüber dem Normalnutzer von Disney+ erhalten, der den Film nach der üblichen Kinoauswertungsfrist gratis sehen wird (von der Abogebühr abgesehen). Für die leuchtenden Farben der Uniformen und Trachten, mehr noch für die atemraubenden Schlachtenballette und Kampftänze dieses Films, speziell für Liu Yifeis Wirbeln, wäre keine Leinwand groß genug gewesen. Laut Kamerafrau Mandy Walker hat die in Wuhan geborene 33-Jährige 90 Prozent ihrer Stunts selbst bewältigt.

Schon einmal gab es eine chinesische Realverfilmung. Und wie in “Mulan – Legende einer Kriegerin” (2009) verstellt auch diesmal das Getöse des Soldatischen zuweilen den Blick aufs Drama, der Look der Rüstungen in beiden Filmen ist plastikhaft. Vicky Zhao Wei spielte die Zerrissenheit der Heldin damals so solide wie heute Liu Yifei. Ansonsten sind die Figuren auch diesmal rein funktionsgetrieben und schlicht gehalten. Der Vater (Tzi Ma) ist gütig, der Kaiser (Jet Li) weise, der Kommandant (Jason Scott Lee) ein knarzender Kommisskopp, der Chef des übertrieben oft in Zeitlupe einherreitenden Volkes der Rouran (Jason Scott Lee) ein eindimensionaler Superbösewicht. Etwas mehr Charaktertiefe hätte gutgetan, haben hier aber nur Yoson An als aparter Chen Honghui, Mulans Kamerad mit romantischer Note, und Gong Li als imposante Hexe Xian zu bieten.

Mushu fehlt – der Sidekick fürs Disneyhafte. Das Autorenquartett um die neuseeländische Regisseurin Niki Caro (“Whale Rider”) wollte die chinesische Kultur wohl nicht durch einen faxenmachenden Drachen verflachsen. Sagengetier wird dennoch aufgefahren: Ein Phönix rauscht immer wieder wie ein schockbunter Papierdrachen durchs Bild, wenn Mulan Schneid braucht – in China ist der Auferstehungsvogel ein Zeichen für Wohlstand und Frieden. Und mehr noch sorgt die Hexe mit ihren Gestaltwandlertricks für optische Sensatiönchen. Aber ohne Mushu ist “Mulan” schlichtweg zu ernst, und für ein ernstes Drama mangelt es an Differenziertheit.

Das Ende lässt alles für ein Sequel offen

Auf DVD erschien in den Nullerjahren “Mulan 2”, die nicht ganz so bombastische Fortsetzung. Darin sollte die Heldin drei Prinzessinnen zu deren (unfreiwilliger) Hochzeit eskortieren, was ihr Rechtsgefühl auf den Plan ruft und die Geschichte Chinas verändert. Auch das aktuelle Filmende lässt die Möglichkeit eines Sequels offen.

Mal sehen, ob die Disneykasse das nach Ausschüttung der Gewinne hergibt, oder ob der “Boycot Mulan”-Aufruf verfängt, nachdem sich Hauptdarstellerin Liu Yifei im Vorjahr mit ihrem “I support Hongkong Police” gegen die dortigen Demonstranten gestellt hatte. Neben dem “Ich weiß von nichts” ist das zwar eine nicht unübliche Haltung unter chinesischen Künstlern, die ihren Beruf in der Heimat weiterhin ausüben wollen. Damit hatte Lui Yifei sich allerdings gegen die Freiheitsideale ihres Filmcharakters gestellt. “Es gibt keinen Mut ohne die Angst” lautet doch die zentrale Botschaft des Films.

“Mulan”, Regie: Niki Caro, mit Liu Yifei, Yoson An, Gong Li, Jet Li, 116 Minuten (streambar gegen Aufpreis ab 4. September)