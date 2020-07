Der Teufel im Detail: Die neue ProSieben-Show “Wer sieht das denn?!”

“The Voice of Germany”: Sechs Coaches zum Jubiläum

"The Voice of Germany" geht im Herbst mit der Jubiläumsstaffel an den Start. Die Musikshow, für die nun die Dreharbeiten beginnen, wird erstmals mit sechs Coaches die besten Gesangstalente Deutschlands suchen. Alle sechs haben bereits Erfahrungen mit dem Format, auch ein Fanliebling kehrt zurück.