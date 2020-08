„Der Tatortreiniger“ bekommt britischen Ableger: „The Cleaner“ geht in Serie

Anzeige

Hamburg. "Der Tatortreiniger", in der NDR-Kultserie gespielt von Bjarne Mädel, macht demnächst auch im britischen Fernsehen sauber. Nach dem erfolgreichen Dreh eines Pilotfilms habe BBC One sechs Folgen von "The Cleaner" bestellt, teilte Studio Hamburg mit. Produziert wird die Serie von der Tochtergesellschaft Studio Hamburg UK.

Hauptdarsteller der Sitcom, die auf der Formatidee des "Tatortreinigers" basiert, ist Comedian Greg Davies, der die Rolle des Paul "Wicky" Wickstead übernimmt. Wicky ist im englischen Shropshire mit seinem blauen Pick-up-Truck zur Stelle, wenn es darum geht, die Tatorte von den Spuren grässlicher Taten zu reinigen und dabei die Untiefen des Alltags auszuloten. Produziert werden die sechs Folgen á 30 Minuten von Vivien Muller-Rommel. Die Dreharbeiten sind für Ende 2020 geplant.

„Der Tatortreiniger“ räumte viele Preise ab

"Der Tatortreiniger" wurde von Mizzi Meyer (bürgerlich Ingrid Lausund) entwickelt und gewann mehrere Grimme-Preise und Auszeichnungen beim Deutschen Comedy-Preis. Sehr zum Bedauern vieler Fans und auch von Hauptdarsteller Bjarne Mädel ("Schotty") hatte Meyer den "Tatortreiniger" 2018 in den Ruhestand geschickt.