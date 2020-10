“Der Lehrer”: Simon Böer ist der neue Hauptdarsteller

Anzeige

Kürzlich hat Hendrik Duryn (52) bekanntgegeben, nach 14 Jahren als Hauptdarsteller der RTL-Serie “Der Lehrer” aufzuhören. Nun steht sein Nachfolger fest: Simon Böer wird die Rolle übernehmen, wie der Sender bekanntgibt. Der 45-Jährige wird demnach Anfang nächsten Jahres erstmals in der neuen Staffel zu sehen sein.

Der Schauspieler tritt dann als Mathe- und Physiklehrer David Ritter seinen Dienst an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule an – und stößt Schüler wie Kollegen vor den Kopf, heißt es. Denn: Er setzt auf Logik statt Intuition, will Wissensvermittler, nicht Sozialarbeiter sein. Doch er erreicht damit nach einer Weile mehr, als viele ihm anfangs zutrauen, wie RTL in seiner Vorausschau berichtet.

Simon Böer freut sich auf die Rolle

Böer jedenfalls freut sich auf die neue Aufgabe: “Ich mag die Serie ‘Der Lehrer’ sehr, weil sie gesellschaftsrelevante Themen aufgreift und diese sehr unterhaltsam und humorvoll in die Mitte der Gesellschaft transportiert”, sagt er dem Sender. Die Serie beschäftige sich mit dem Schulalltag und den Sorgen der Schüler und zeige, “dass Lehrer auch nur Menschen – und manchmal durchaus fehlbar sind”. Der Schauspieler war bereits unter anderem in diversen “Tatorten” und der Serie “Notruf Hafenkante” zu sehen. Er spielte außerdem in den Kinofilmen “Elementarteilchen”, “Enfant Terrible” und “Nymphomaniac” mit.