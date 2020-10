“Der Goldene Hinkelstein”: Ein Asterix von der Resterampe

Anzeige

Anzeige

Beim Teutates! René Goscinny und Albert Uderzo – das war das absolute Traumteam für altgallischen Esprit. Ihre 24 gemeinsamen “Asterix"-Abenteuer gehören zu den köstlichsten Comic-Köstlichkeiten überhaupt. Als dann nur noch Uderzo übrig war, wurden die Sprechblasen aufgeblasener, der Witz dürftiger, bis das Auftauchen von Superman und Außerirdischen der Reihe den Rest gab. Die vier Alben nach dem Generationenwechsel – Frédérik Mébarki (Zeichnungen) und Jean-Ives Ferri (Texte) – ließen einen wieder schmunzeln. Immerhin.

Und jetzt also “Der Goldene Hinkelstein”: Die 1967 nur in Frankreich als Schallplatte mit illustriertem Beiheft erschienene Geschichte von Uderzo und Goscinny kommt im klassischen Asterix-Heft-Format erstmals auf deutsch daher. Endlich wieder Goscinny! Man macht sich auf einen Rücksturz in Zeiten gefasst, als man über den trunkenen Obelix (“Hier sind keine swei Dicken. Höchstens einer, und der ist nicht dick”) Tränen lachte.

Der “Hinkelstein” ist nur ein Skript mit Zeichnungen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schnell wird indes klar. Das ist gar kein Comic. “Der Goldene Hinkelstein” ist ein Dialogskript mit (restaurierten) Zeichnungen des Schallplattenbuchs, die – weil es nicht so viele gab – gerne mal wiederholt werden, um die 48 Seiten überhaupt vollzukriegen. Der Geschichte darüber, wie Asterix und Obelix den untalentierten Dorfchansonnier Troubadix zu einem gallischen Sängerwettstreit eskortieren, mangelt es an Swing, es ist eine schlichte “Die spinnen die Römer, verprügeln wir sie mal wieder”-Story. Die Dialogzeilen sind noch dazu voller “Erklärbärchen” für das, was man bei einem Hörspiel nicht sehen kann (Asterix: “Siehst du die Männer die dahinten den Weg versperren?”). Ohne Panels null Lesefreude.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Alle Asterix-Klischees werden mal kurz abgeklappert, aber die simple Story ist weder so vielschichtig noch so in den feinen Goscinny-Humor getunkt wie die Comic-Bände, in denen Asterix es mit Briten, Normannen oder Kleopatra zu tun bekam. Mit dem Verweis, vor dem Vertrimmen von Römern höflich zu ihnen zu sein, zitiert sich Obelix selbst. In dem 1966 entstandenen “Asterix als Legionär” hatte Goscinny den Benimm kurz vor Ausbruch der Brutalitäten zu einem virtuosen Running Gag aufgebaut. Im “goldenen Hinkelstein” bleibt alles plump.

Der Band wirkt so gar nicht wie ein Schatz

Anzeige

Der Band wirkt nicht wie ein Schatz, als der er vermarktet wird, sondern eher wie von der Resterampe. Vielleicht sollten sich Mébarki und Ferri noch einmal des Ganzen annehmen und einen passablen, einen richtigen Comic daraus machen. Beim Belenus!

René Goscinny/Albert Uderzo: “Der Goldene Hinkelstein”, Egmont/Ehapa, 48 Seiten, 6,90 Euro