Der Fernsehpreis ist zurück: „Das größte Comeback nach Abba und Olaf Scholz“

Anzeige

Anzeige

Wer hat den besten Fernsehfilm gedreht? Wer die beste Unterhaltungssendung moderiert? Und wer erhält den Preis für sein oder ihr Lebenswerk? Am Donnerstagabend gab es für die deutsche TV-Branche auf diese Fragen endlich wieder eine Antwort: Zum 21. Mal wurde der „Deutsche Fernsehpreis“ verlieren.

Es war ein Comeback gleich in mehrfacher Hinsicht: Im vergangenen Jahr war die Verleihung, die immer abwechselnd von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 übertragen wird, wie viele andere Großevents pandemiebedingt abgesagt worden.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Davor hatte sie sieben Jahre lang zwar stattgefunden, war aber ausgerechnet im Fernsehen nur in Ausschnitten gezeigt worden. Nun läuft die Verleihung am Donnerstagabend wieder in voller Länge bei RTL – zur Prime-Time. Barbara Schöneberger, die den Fernsehpreis zum fünften Mal moderierte, fand dafür zu Beginn der vorab aufgezeichneten Show treffende Worte: „Der Fernsehpreis in der Prime-Time ist das größte Comeback nach Abba und Olaf Scholz!“

FFP2-Maskenpflicht bei Interviews am Roten Teppich

Die Kölner Mediengruppe entschied sich für eine Veranstaltung, die großen Events vor Corona sehr nahe kam: mit Rotem Teppich, voll besetztem Publikum und dutzenden hochkarätigen Prominenten wie Moderator Thomas Gottschalk, Schauspielerin Maria Furtwängler, Moderatorin Dunja Hayali und Satiriker Jan Böhmermann. Eigentlich sollte die Show in diesem Jahr aus dem Coloneum gesendet werden – um unter Corona-Auflagen besser planen zu können, entschied man sich aber dann doch für die Open-Air-Location Tanzbrunnen, direkt am Kölner Rheinufer.

Anzeige

Überall spürbar war die Freude über das Branchentreffen, das so „normal“ stattfinden konnte. So schwärmte Allroundtalent Hape Kerkeling: „Ich freue mich, dass es endlich mal wieder soweit ist, dass man mal aus der Bude raus kann. Dass man nach 16 Monaten Isolation mal wieder unter Menschen kommt.“ Designer Guido Maria Kretschmer, der direkt von der Fashion Week in Berlin angereist kam, beäugte dafür die Outfits der Damen und Herren auf dem Laufsteg sehr kritisch: „Es ist jetzt nicht so, dass man Hurra Hurra ruft. Die Männer haben‘s ja etwas leichter. Man sieht natürlich auch, dass die Designer nicht viel gemacht und produziert haben.“

Gleich zwei Auszeichnungen für Jan Böhmermann

Dass die Show überhaupt in der Form stattfinden können, lag an einigen Sicherheitsmaßnahmen. Alle Gäste mussten geimpft, getestet oder genesen sein. Für die Interviews am Roten Teppich galt außerdem eine FFP2-Maskenpflicht.

Und die Preisträger? Gleich doppelt räumte an dem Abend Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ ab – in den Kategorien „Bestes Buch Unterhaltung“ und „Beste Ausstattung Unterhaltung“. „Beste Unterhaltungsshow“ ging an Joko Winterscheidt mit „Wer stiehlt mir die Show“, „Bester Fernsehfilm“ wurde „Für immer Sommer 90“.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Schon im Vorfeld klar war der Preisträger für das Lebenswerk: Hape Kerkeling. Er wurde mit vergleichsweisen jungen 56 Jahren ausgezeichnet. Darauf angesprochen sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Oh, danke, dass ich sehr jung bin, hab ich schon lange nicht mehr gehört. Als ich elf war, hab ich das letzte Mal gehört „Du bist aber jung, du darfst im Kino nicht „Nebel des Grauens“ gucken. Bin auch sehr froh, dass mich hier noch kein Platzanweiser angesprochen hat mit ‚Na kleiner, wieso bist du denn ohne deine Eltern hier?“. Wo er seine Trophäe hinstellt, weiß er allerdings noch nicht: „Der Fernsehpreis ist ja unsichtbar. Man muss also einen Platz finden, wo er dann gesehen wird. Vielleicht male ich ihn auch noch an.“

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 für hervorragende Leistungen beim Fernsehen verliehen.