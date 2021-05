„Der Duft von wildem Thymian“: Eine Liebeskomödie zum Vergessen

Anzeige

Grüner als grün erstrahlt die irische Insel. Schon fast surreal muten die Postkartenmotive an, die zu Beginn der roman­tischen Komödie „Der Duft von wildem Thymian“ die Geschichte in einem Traum-Irland verorten. Schon als kleines Mädchen war Rosemary (Emily Blunt) in den Sohn von der benachbarten Farm verschossen.

Und auch als patente Erwachsene hat sie sich nie von der Vorstellung verabschiedet, dass sie und Anthony (Jamie Dornan) füreinander bestimmt sind. Aber der schüchterne Angebetete ziert sich. Erst als sein Vater (Christopher Walken) droht, die Farm an seinen amerikanischen Neffen Adam (Jon Hamm) zu verkaufen, der auch schon bald ein Auge auf Rosemary wirft, kommt Bewegung in die verhinderte Liebesgeschichte.

An der Grenze zur Farce versucht Regisseur und Drehbuchautor John Patrick Shanley („Moonstruck“), seine romantische Komödie zu lancieren. Mit Emily Blunt und Mr. „Fifty Shades of Grey“ Jamie Doran hat er echte Schmachtprominenz unter Vertrag genommen. Beide haben allerdings Mühe, ihre bäuerliche Herkunft glaubwürdig zu verkörpern.

Hauptproblem bleiben hier jedoch ein dysfunktionales Drehbuch mit recht kruden Dialogen sowie eine äußerst bizarre Schlusswendung, mit der sich die Romcom-Farce endgültig ins Reich des Vergessens katapultiert.

„Der Duft von wildem Thymian“, 102 Minuten, als VoD auf allen gängigen Plattformen erhältlich; Regie: John Patrick Shanley, mit Emily Blunt, Jamie Doran, Christopher Walken.