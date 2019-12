„Der Club der singenden Metzger“: Ein untypisches Auswandererepos

Anzeige

Geschichten über deutsche Auswanderer in Amerika spielen meist Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts; das ist ganz praktisch, weil Regisseure die Verfilmungen dann ein bisschen nach Western aussehen lassen können. Insofern fällt Uli Edels „Der Club der singenden Metzger“ völlig aus dem Rahmen: Die Handlung ereignet sich in North Dakota, also im Norden an der Grenze zu Kanada, und statt zu Pferde sind die Menschen auf dem Fahrrad oder mit dem Automobil unterwegs. Es wirkt zwar auch ein Ureinwohner mit, aber der Mann verkörpert das Gegenteil des Klischee-Indianers.

Held dieses mit knapp drei Stunden keine Minute zu langen Epos’ ist ein Metzgersohn aus dem Schwäbischen. Der Film beginnt 1918 im Schützengraben: Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) verspricht seinem sterbenden Freund Johannes, sich um dessen Verlobte (Leonie Benesch) zu kümmern; als der Krieg vorbei ist, heiratet er sie. Weil Fidelis daheim keine Zukunft sieht, will er ins gelobte Land Amerika auswandern; die Aussteuer der alten Jungfer Lore (Therese Hämer) ermöglicht ihm die Schiffspassage. Die schwangere Eva soll nachkommen, wenn er sich eine Existenz aufgebaut hat.

Die Idylle ist fast perfekt

Nach seiner Ankunft verschlägt ihn das Schicksal nach Argus, wo er sich dank eines alten Familienrezepts umgehend einen ausgezeichneten Ruf als „German Master Butcher“ verschafft. Die Idylle ist fast perfekt, als auch Eva eintrifft; selbst Tante Lore, die Eva kurzerhand begleitet hat, stört zunächst nicht weiter. Der sangesfreudige Metzger hat sogar Mitwirkende für einen Chor gefunden. Aber dann verlässt ihn das Glück auf tragische Weise.

Die Erzählung von Fidelis ist jedoch nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte gehört Delphine (Aylin Tezel), einer jungen Hamburger Artistin. Auch sie träumt davon, die Enge ihres Lebens und ihren Vater Robert (Sylvester Groth), der sein Selbstmitleid regelmäßig in Alkohol ertränkt, hinter sich zu lassen. Eines Tages klaut sie Geld aus der Kasse des Varietés, und weil sie ein gutes Herz hat, nimmt sie den Alten schließlich doch mit nach Amerika. Auch sie landet am Ende in Argus. Dort lebt Cyprian (Vladimir Korneev), für den sich Delphine als perfekte Partnerin entpuppt, wenn auch nur unter der Zirkuskuppel; denn der Mann aus dem Stamm der Lakota ist schwul. Die beiden gehen eine Scheinehe ein, aber ihr Glück hält nur so lange, bis Robert in einem Versteck die Whiskyvorräte des früheren Schnapsschmugglers Cyprian entdeckt. Nun wandelt sich auch dieser Handlungsstrang zur Tragödie. Doch dann vereinigen sich die beiden Geschichten, und so entsteht auf wundersame Weise ein neues Glück.

„Der Club der singenden Metzger“ basiert auf gleichnamigen Roman von Louise Erdrich

„Der Club der singenden Metzger“ basiert auf dem gleichnamigen Roman der Amerikanerin Louise Erdrich (auf Deutsch bei Suhrkamp), die darin zumindest teilweise die Geschichte ihrer eigenen Familie erzählt. Die Adaption besorgten immerhin Doris Dörrie und Ruth Stadler. Der Film beeindruckt neben dem umfangreichen und gut geführten Ensemble nicht zuletzt durch eine stellenweise beinahe schmerzlich schöne Bildgestaltung.

Groß in jeder Hinsicht ist auch die Landschaft, in der Edel gedreht hat, aber anders als seine Helden musste er dafür nicht den Atlantik überqueren: Der Film ist in Kroatien gedreht worden, just dort also, wo einst Karl-May-Klassiker wie „Der Schatz im Silbersee“ oder die „Winnetou“-Trilogie entstanden sind. „Der Club der singenden Metzger“ erinnert stellenweise ebenfalls an Karl May, der auch mal namentlich erwähnt wird: Halb Amerika scheint von deutschen oder zumindest deutschsprachigen Auswanderern besiedelt zu sein. Dass die Männer regelmäßig in Gesang ausbrechen, ist Teil der Geschichte und war daher kaum zu vermeiden, wird die Freunde deutschen Volksliedguts erfreuen und lässt sich überdies gut verkraften.

Tezel imponiert mit akrobatischen Künsten in der Manege

Umso eindrucksvoller sind die Leistungen von Jonas Nay, Aylin Tezel und Leonie Benesch, wobei Tezel zudem durch ihre akrobatischen Künste in der Manege imponiert. Die Kommentare, mit denen Fidelis und Delphine von Zeit zu Zeit die Handlung erläutern, sind dagegen zumeist überflüssig, und der schurkische Sheriff (Martin Leutgeb) ist zur unfreiwilligen Karikatur geraten. Vermutlich könnten viele Zuschauer zudem auf den Epilog verzichten, dessen Bitternis auch durch den versöhnlichen Schluss nicht abgemildert wird.

„Der Club der singenden Metzger“ läuft am Freitag, 27. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten.