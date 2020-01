“Der Bergdoktor” 2020: Start der 13. Staffel und Sendetermine

Anzeige

München. Emotionale Geschichten und eine ordentliche Portion Nervenkitzel vor imposanter Bergkulisse: Die deutsch-österreichische Produktion "Der Bergdoktor" mit Hans Sigl in der Hauptrolle des Dr. Martin Gruber geht in die 13. Staffel. Zum Staffelstart zeigte das ZDF am 2. Januar bereits das traditionelle "Winterspecial" als Vorgeschmack auf die neuen Folgen.

Was passiert in der aktuellen Folge und wo kann man den "Bergdoktor" im Internet ansehen?

"Der Bergdoktor" 2020: Die Sendetermine der 13. Staffel

Noch bis zum 5. März strahlt das ZDF neue Folgen des "Bergdoktors" jeweils donnerstags zur besten Sendezeit aus. Das sind die Sendetermine der sieben Folgen und des Winterspecials:

2. Januar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor, "Die dunkle Seite des Lichts" ("Winterspecial")

9. Januar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 1, "Zwei Wahrheiten"

16. Januar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 2, "Déjà-vu"

23. Januar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 3, "Mutterlügen"

6. Februar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 4, "Zeit des Erwachens"

13. Februar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 5, "Die große Kälte"

27. Februar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 6, "Verlorene Seelen"

5. März 2020, 20.15 Uhr im ZDF: Der Bergdoktor Folge 7, "Nur wir beide"

So geht es beim "Bergdoktor" am 9. Januar weiter

Folge 1 - "Zwei Wahrheiten"

Auf dem Gruberhof treibt indes Anne erfolgreich ihren Plan voran, die "Gruber-Milch" auf den Markt zu bringen. Dass sie aber auf dem Hof arbeitet und auch noch über Martins Praxis wohnt, ist für dessen Freundin Franziska schwierig.

Vollkommen überraschend erleidet Bernd Tannhofer, Inhaber einer kleinen Alm-Käserei, einen epileptischen Anfall. Für Dr. Martin Gruber ist das äußerst rätselhaft, zumal Bernd bisher kerngesund war. Er erfährt allerdings, dass sich im Privatleben seines Patienten gerade alles auf den Kopf stellt. Lene, Bernds Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes Lukas, hat vor Wochen die Alm verlassen. Sie brauchte eine Auszeit, unter der vor allem der achtjährige Sohn sehr leidet.

Als sie überraschend wieder auftaucht, um Bernd mitzuteilen, dass sie sich scheiden lassen wird, ist zufällig auch Martin anwesend. Er gerät in einen bitteren Trennungsstreit - und erlebt einen erneuten, noch heftigeren Zusammenbruch von Bernd Tannhofer. Bernd bittet Martin, möglichst schnell herauszufinden, was die Anfälle verursacht. Er fürchtet, sollte Martin ihm nicht helfen können, dass er bei der anstehenden Trennung von seiner Frau seinen Sohn verlieren wird.

Während Martin versucht, die Ursache der epileptischen Anfälle zu ergründen, wird er in den Scheidungskrieg des Paares hineingezogen und gewinnt so den Verdacht, dass die Gründe der Trennung womöglich auch mit dem Gesundheitszustand seines Patienten eng verflochten sind.

Auf dem Gruberhof tut sich was. Anne Meierling wird künftig als Pächterin den Hof bewirtschaften und den Plan der "Gruber-Milch" mit Lisbeths Unterstützung vorantreiben. Dadurch hat Hans Gruber endlich seinen ersehnten Freiraum und kann zu Susanne und Sophia in den Gasthof ziehen, während Anne weiterhin in der früheren Wohnung von Roman Melchinger über der Praxis lebt. Dass Anne damit aber Martin nicht nur zu Hause, sondern auch bei der Arbeit ständig über den Weg läuft, macht es beiden schwer, ihren Vorsatz der neutralen Koexistenz einzuhalten.

"Der Bergdoktor" im Stream und in der Mediathek

Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen können aktuelle Folgen von "Der Bergdoktor" auch im Livestream auf zdf.de angeschaut werden.

In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen zudem bereits schon am Vortag der TV-Ausstrahlung ab 10 Uhr zur Verfügung und können dort noch einige Wochen danach abgespielt werden.

"Der Bergdoktor": Rollen und Darsteller

Hier finden Sie eine Übersicht der durchgehenden Rollen und ihrer Darsteller von "Der Bergdoktor":

Rolle Darsteller Dr. Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Ruprecht Lilli Gruber Ronja Forcher Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Susanne Dreiseitl Natalie O’Hara Dr. Alexander Kahnweiler Mark Keller Dr. Vera Fendrich Rebecca Immanuel Linn Kemper Andrea Gerhard Anne Meierling Ines Lutz Franziska Hochstetter Simone Hanselmann Gregor Schachner Gabriel Merz Sophia Gruber Ylvi Unertl Thea Hochstetter Claudia Wenzel Jens-Torben Schmidt Luis Immanuel Rost

