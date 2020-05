Anzeige

Anzeige

Gerichtssäle sind leblose Zonen. Wer erstmals einen betritt, dürfte sich wundern, wie formell, kontrolliert und leise es darin zugeht. Überraschungszeugen gibt es noch seltener als Prozesswenden, und falls doch jemand dazwischenredet, dann eher in alten Youtube-Videos von TV-Richterin Barbara Salesch oder aktueller: dem Amazon-Saal von Julia Kellermann.

Ab heute entscheidet die Amtsrichterin in der Serie über Strafsachen bis zu vier Jahren Haft, weshalb ihr rechtmäßig zwei Schöffen beisitzen. Sie liefern den Stoff für den impulsiv entfesselten Lärm fiktionaler Urteile. Einer davon ist der lässige Autoschrauber Charlie. Der „Beischläfer“ – wie Laienrichter und Streamingserie gleichermaßen heißen – hat es mit Recht und Ordnung nicht so. Er muss schon zum ersten Prozesstag von der Polizei abgeholt werden.

Es geht also gut los zwischen dem zwangsverpflichteten Münchner und der zugezogenen Berlinerin. Da aber beide klasse aussehen – der eine (Markus Stoll) als Witwer, die andere (Lisa Bitter) als Preußin –, deutet sich vom Auftaktfall an, dass da mehr geht als ein Berufsverhältnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ständige Selbstgespräche lassen keinen Raum für Suspense

Was sich parallel dazu andeutet, ist dummerweise die Sollbruchstelle deutscher Justizserien überhaupt. Die Autoren Murmel Clausen und Mike Viebrock nehmen es mit der realen Rechtsfindung in etwa so ernst wie 50 Jahre zuvor das „Königlich Bayerische Amtsgericht“. Dass der Späthipster Charlie ohne Einweisung auf der Richterbank landet, ist ebenso reine Fantasie wie Verhandlungen, in denen alle Beteiligten munter drauflosplappern, oder ein Gerichtsbüro voll vertraulicher Akten, das als Nachtlager einer Richterin dient, deren Besoldungsgrad jedes Fünfsternehotel zuließe.

All das wäre indes verträglich, würde sich Anna-Katharina Maiers Regie mehr aufs Handwerk als aufs Grimassieren der Darsteller verlassen. Doch von Charlies ulkigem Kumpel (Daniel Christensen) bis zum eitlen Staatsanwalt (Florian Jahr) wird jede Regung so überdreht, bis daraus mittelmäßige Comedy wird.

Offizieller Trailer von „Der Beischläfer“

Anzeige

Zu Gerd Baumanns akkurater Blasmusik hätte der beherzte Charme des Stand-up-Profis Stoll durchaus das Zeug zum Monaco Franze 2020 gehabt. Die ständigen Selbstgespräche aber, mit denen er alles Sichtbare erklärt, lassen leider keinen Raum für Suspense.

Anzeige

Der stärkste Einwand gegen diese Serie aber lautet: Amazon bedient (hoffentlich unfreiwillig) die Ressentiments all jener, deren „gesundes Volksempfinden“ die Staatsgewalt für unterwandert, korrupt, kriminell, ergo umsturzreif hält. Charlie beharrt immer wieder auf seinem Bauchgefühl und korrigiert Fehlurteile sittlich verkommener Berufsjuristen. Für Verschwörungstheoretiker ist „Beischläfer“ durchaus empfehlenswert. Der vernunftbegabte Rest der Zuschauer sollte sich lieber alte Folgen von „Edel & Starck“ aus dem Netz fischen.

„Der Beischläfer“, ab 29. Mai auf Amazon Prime, sechs Episoden. Von Anna-Katharina Maier, mit Markus Stoll, Lisa Bitter, Helmfried von Lüttichau.