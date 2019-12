“Der Bachelor”: Jubiläumsstaffel startet am 8. Januar

Anzeige

Die TV-Show "Der Bachelor" feiert Jubiläum - und die Fans bekommen das schon bald zu sehen: Ab dem 8. Januar (mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL) kämpfen in der 10. Staffel 22 Single-Damen um die Gunst von Bachelor Sebastian Preuss, wie der Sender nun bekannt gab. Zum Flirten soll es wieder nach Mexiko gehen, diesmal auf die Halbinsel Yucatán.

Zur Show gehören dann erneut unter anderem Ausflüge und Einzeldates mit dem Bachelor. Vier der Damen bekommen laut RTL die Chance, ihm Freunde und Familie vorzustellen. Auf die letzten drei Auserwählten wartet ein Dreamdate. Und die beiden Finalistinnen haben schließlich die Möglichkeit, auch seine Familie kennenzulernen.

So tickt der neue Bachelor

Sebastian Preuss ist 29 Jahre alt und kommt aus München. Der Kickbox-Weltmeister leitet parallel zu seiner Sportlerkarriere als gelernter Malermeister einen eigenen Betrieb mit drei Angestellten. Mit 18 Jahren saß er für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie er in einem RTL-Interview sagte. Er habe aus den Fehlern gelernt, wisse das Leben zu schätzen und blicke positiv in die Zukunft. "Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern - ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag."

Preuss, der sich selbst als ehrlich, lustig und leidenschaftlich beschreibt und sich für "das Leben, die Natur und Sport" begeistert, ist seit Anfang 2018 Single.

RND/hub/spot