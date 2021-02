Der „Katastrophen-Bachelor“ knutscht - und denkt dabei an eine andere

Anzeige

Er ist kein guter Bachelor, ein „Katastrophen-Bachelor“ vielmehr – geht es nach Niko Griesert, füllt er seine Rolle als Junggeselle in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ nicht gerade gut aus. Doch was führt zu dieser Selbsteinschätzung in Folge drei, die am Mittwoch, 3. Februar, um 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird (und bereits jetzt auf TVNow zu sehen ist)?

Achtung, Spoiler!

Der Bachelor hat geknutscht – und dabei an eine andere gedacht. Damit verscherzt er es sich quasi mit beiden. Ein bisschen zumindest. Zumindest nämlich so weit, dass beide Frauen heulen, ein bisschen Drama in der Frauenvilla herrscht und die anderen Damen das gar nicht so cool finden, dass besagte Frauen so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Doch von vorne: Zu Beginn der dritten Folge hat Bachelor Niko ein Date mit der frisch aus der Corona-Quarantäne gekommenen Denise Hersing. Die kam erst bei der zweiten Nacht der Rosen überhaupt dazu. Die beiden verbringen einen Tag auf Rügen, fliegen mit dem Hubschrauber, fahren mit dem Oldtimer und plantschen am Abend im Pool. Beim Kuscheln danach kommen sich die beiden näher, auf Initiative von Denise wird kurz geknutscht, nachdem er ihr ein Bernsteinarmband geschenkt hat.

Bachelor Niko Griesert: Er küsst Denise und denkt dabei an Mimi

Der Bachelor jedoch scheint von dem Move nicht ganz so überzeugt. Er bricht den Kuss ab und geht etwas auf Distanz. Später räumt er ein: Er hat beim Date mit Denise an Mimi gedacht. Mit der 26-Jährigen, die eigentlich Michelle Gwozdz heißt, hatte er in Folge zwei ein romantisches Date, sie bekam vorab eine Rose und ohnehin kleben die beiden ständig aufeinander.

So auch beim Gruppendate in Folge drei, einer Pyjama-Party auf Rügen. Während die anderen Kandidatinnen in ihren Schlafanzügen und Nachthemden im Wohnzimmer warten, ziehen sich Niko und Mimi ins Schlafzimmer zurück. Reden, kuscheln.

Der Bachelor weiß nicht, wie Bachelor-Sein geht

„Ich weiß jetzt auch, warum ich mich gestern beim Kuss innerlich nicht wohl gefühlt habe, also aufgewühlt war. Ich hätte diesen ersten Kuss vielleicht jemand anderem gerne geschenkt“, sagt der Bachelor schließlich im Interview. Und Mimi? Während sie vom Bachelor Küsse auf den Kopf, auf die Wange, auf die Hände bekam, sagte sie: „Lass uns einfach die Tür zumachen. Vergiss die anderen.“

Doch so einfach ist das nicht. Immerhin sind zu diesem Zeitpunkt noch 15 Damen (plus drei, die noch in Quarantäne sind) im Rennen um die letzte Rose. „Wie macht man das, sich auf andere Menschen einzulassen, auch Gefühle zuzulassen, in so einem Format? Ohne Gefühle zu verletzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung“, hadert der Bachelor also mit sich selbst.

... und dann knistert es auch noch zwischen Esther und dem Bachelor

Vielleicht hätte er Mimi gerne geküsst beim Gruppendate. Und beim gleichen Gruppendate, nur wenige Stunden vorher, hätte „nicht viel gefehlt, und ich hätte Esther geküsst!“

Beim Besuch des Bachelors in der Villa war es sodann eben auch ein wenig merkwürdig. Denise hatte ihre Konkurrenz belogen – es habe keinen Kuss gegeben. Nur zweien vertraute sie sich an, wurde aber dabei belauscht. Die Vermutung, dass es doch einen Kuss gegeben haben könnte, macht die Runde. Deshalb hatte Mimi Klärungsbedarf.

Eifersucht und Bedauern: Bachelor Niko bringt Mimi und Denise zum Heulen

Doch während sie eine Decke holte, um draußen in Ruhe mit dem Bachelor zu quatschen, nutzte er die Chance und sprach Denise an. Das führt zu Tränen bei Mimi, weil sie eifersüchtig ist. Und zu Tränen bei Denise, weil der Bachelor ihr sagt, dass er zwar ein schönes Date mit ihr hatte, aber dass das mit dem Kuss ein bisschen zu viel und zu früh war – und er sich nicht wohlgefühlt habe dabei.

Und während Denise Niko gegenüber noch recht souverän war und ihm bescheinigt, die Zeit sei für einen Kuss noch nicht reif gewesen, heult sie sich danach bei ihren Konkurrentinnen aus. Während Mimi und Niko sprechen. Und er einräumt: „Ich bin kein guter Bachelor. Ich bin ein Katastrophen-Bachelor.“