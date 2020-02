Anzeige

Auch 2020 steht wieder eine Staffel von „Der Bachelor“ an. Zum zehnten Mal sucht ein erfolgreicher Junggeselle seine große Liebe unter den Kandidatinnen der bekannten Datingshow. 22 erwartungsvolle Single-Damen sind dafür nach Mexiko gereist, um dem Bachelor den Kopf zu verdrehen.

Alle Sendetermine der neuen Staffel, wo sie zu sehen ist und wer der Bachelor und seine Kandidatinnen sind, erfahren Sie gleich hier.

TV und Stream: Wo ist „Der Bachelor“ zu sehen?

In neun Episoden wird „Der Bachelor“ in wöchentlichen Abständen jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die Wiederholung der ganzen Show ist am darauffolgenden Freitag um 3.05 Uhr zu sehen. TV-Now-Premiumkunden haben hingegen schon eine Woche vorher die Möglichkeit die jeweils neueste Folge online zu streamen. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen für eine begrenzte Zeit aber auch frei für jeden verfügbar.

„Der Bachelor“: Sendetermine der neuen Staffel

Die neueste Staffel von „Der Bachelor“ startete bereits am 8. Januar und erscheint wöchentlich in insgesamt neun Episoden.

Hier sind alle Sendetermine auf einen Blick:

Mittwoch, 08. Januar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 15. Januar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 22. Januar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 29. Januar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 05. Februar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 12. Februar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 19. Februar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 26. Februar – 20.15 Uhr

Mittwoch, 04. März – 20.15 Uhr (Das Finale)

Wer ist der neue Bachelor?

Der Bachelor für das Jahr 2020 ist Sebastian Preuss aus München. Als amtierender Kickbox-Weltmeister und Inhaber eines Malerbetriebs blickt er auf erfolgreiche Karrieren im Sport und im Beruf zurück. Trotz einer schwierigen Jugend, die ihm kurzzeitig auch Probleme mit dem Gesetz und einen Aufenthalt in Untersuchungshaft bescherte, konnte er sein Leben zum Guten wenden und ist nach längerer Zeit wieder auf der Suche nach der wahren Liebe. Ob Sebastian seine Traumfrau in der kommenden Staffel der Datingshow finden wird, erfahren wir in den nächsten Wochen.

Sebastian Preuss ist der Bachelor für die 10. Staffel der beliebten Datingshow. © Quelle: Foto: TVNOW / Arya Shirazi

„Der Bachelor“: Das sind die 22 Kandidatinnen

Heute Abend kämpfen insgesamt 22 Damen um das Herz des inzwischen zehnten Bachelors Sebastian Preuss.

Das sind alle Kandidatinnen im Überblick:

