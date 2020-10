„Den Knall nicht gehört“: Auch TV-Sender Vox distanziert sich von Michael Wendler

Anzeige

Der Skandal um Michael Wendler schlägt immer höhere Wellen. Am Donnerstagabend hatte der 48-Jährige seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury bekanntgegeben und danach krude Verschwörungstheorien verbreitet. Sein Haussender RTL distanzierte sich daraufhin ausdrücklich von dem Sänger. Außerdem sagte der Sender die ursprünglich geplante Übertragung seiner kirchlichen Hochzeit mit Laura Müller endgültig ab.

„Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL“, erklärte Geschäftsführer Jörg Graf am Freitag. Wendler habe eigenständig und ohne Rücksprache den gemeinsamen Vertrag gekündigt und verunglimpfe RTL, führte er weiter aus. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen.“

„Dieses Virus trennt Liebende. Es zerstört viele Familien. Da gibt es nichts zu leugnen.“

Nun meldet sich auch TV-Sender Vox zu Wort. Im Rahmen der beliebten Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ wurde zuletzt das Leben des Sängers und seiner Ehefrau begleitet. In einem Instagram-Post auf dem offiziellen Kanal der TV-Sendung bezieht der Sender nun unter Verwendung des Hashtags #ineigenersache Stellung zu dem Eklat um den „Egal“-Sänger: „An Tagen wie diesen braucht es mehr solcher Bilder.

An Tagen, an denen sich Sondersendungen mit der Frage beschäftigen, ob Michael Wendler noch zu retten ist oder die dunklen Mächte aus dem Reich der Coronaleugner seiner längst habhaft geworden sind. An Tagen wie diesen blicken wir auf Umussy am Ufer des Rio Negro, wo sie seit nunmehr 8 Monaten auf ihren Liebsten wartet. Dieses Virus trennt Liebende. Es zerstört viele Familien. Da gibt es nichts zu leugnen. Wer sich vor die weiße Tapete 🇺🇸 stellt und ernsthaft behauptet, das alles sei eine Erfindung und Quatsch, der hat den Knall nicht gehört.“

In den Kommentaren unter dem Posting finden sich vermehrt positive Reaktionen auf den Beitrag des Senders. Nutzerin „lavandesdebonnieux“ etwa kommentierte: „Genauso ist es. Ich finde Euer Statement sehr gut. Danke“. Etwa zwölf Stunde nach Veröffentlichung des Posts hatten mehr als 1300 Nutzer den Beitrag geliked.

Michael Wendler hatte am Donnerstag überraschend seinen Rückzug aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erklärt. Für Aufsehen sorgte seine Begründung: Er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor“, erklärte er. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender - darunter RTL - „gleichgeschaltet“ zu sein.