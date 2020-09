Debatte um dänische Kindersendung: Nackte Erwachsene treten vor Schülern auf

Anzeige

Eine dänische Kindersendung sorgt zurzeit für Schlagzeilen. In “Ultra Strips Down” treten nackte Erwachsene live im Studio vor Kindern im Alter zwischen 11 und 13 Jahren auf und zeigen sich mit ihren vermeintlichen Makeln. Die Kinder werden dann ermutigt, Fragen über die nackten Körper der Erwachsenen zu stellen. So solle “Body Positivity” gefördert und “Body Shaming” entgegen getreten werden, sagen die Macher der Show laut “New York Times”. In Dänemark gefällt das allerdings nicht jedem.

Von der bereits mehrfach ausgezeichneten Sendung “Ultra Strips Down” läuft mittlerweile die zweite Staffel auf dem öffentlich-rechtlichen Streamingsender DR Ultra. In einer vor Kurzem erschienen Folge etwa sitzen Schüler der Orestad-Schule in Kopenhagen vor fünf Erwachsenen, die sich ausziehen und dann die Fragen der Kinder beantworten.

"In welchem Alter sind Haare an eurer unteren Körperhälfte gewachsen", fragte etwa eine Schülerin laut "New York Times". Eine andere wollte demnach wissen, ob die Erwachsenen in Erwägung gezogen hätten, ihre Tattoos entfernen zu lassen oder ob sie mit ihrem Intimbereich zufrieden seien. Während die Kinder die nackten Tatsachen sehen, sind die Intimbereiche der Erwachsenen in der Sendung verpixelt.

Politiker: “Vulgäre Art”, Kinder über Genitalien aufzuklären

Die 13-jährige Schülerin Ida Engelhardt Gundersen, die an der Sendung teilnahm, sagte laut "New York Times": "Ich bin es nicht gewohnt, Freiwillige splitternackt zu sehen. Aber wir haben über unseren Körper gelernt, und darüber, wie andere Menschen über ihren Körper denken."

Scharfe Kritik kommt vom Fraktionsvorsitzenden der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti, Peter Skaarup: Die Inhalte der Sendung würden "viel zu früh" für Kinder kommen und sie sogar "verderben", sagte er der dänischen Boulevardzeitung "B.T.". Es sei eine "vulgäre Art", Kinder über Genitalien aufzuklären.

Der Moderator Jannik Schow verteidigte die Sendung gegenüber der "New York Times": "Vielleicht denken manche Menschen: ‚Oh mein Gott, sie verbinden Nacktheit und Kinder'. Aber das hat nichts mit Sex zu tun, es geht darum, den Körper so natürlich zu sehen, wie es Kinder tun."