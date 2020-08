“Dead Ringers”-Neuauflage für Amazon Prime Video: Rachel Weisz steigt ins Serien-Geschäft ein

Anzeige

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Rachel Weisz (50) will als Produzentin und Hauptdarstellerin für Amazon Prime Video eine Thriller-Serie drehen. Geplant ist eine Neuauflage des Psychothrillers "Dead Ringers" (dt. Titel "Die Unzertrennlichen") von 1988. Damals war Jeremy Irons unter der Regie von David Cronenberg in der Doppelrolle psychotischer Zwillingsbrüder zu sehen, die sich als Gynäkologen eine Arztpraxis und Affären mit ihren Patientinnen teilen.

Geschlechtertausch

In der TV-Variante kommt es zum Geschlechtertausch, mit Weisz in der Doppelrolle als identisch aussehende Frauenärztinnen, die sich privat und beruflich auf ein riskantes Spiel einlassen. Es seien rücksichtslose Charaktere, die die dunkle Seite von Medizin und Besessenheit enthüllen, zitierte "Variety" am Dienstag aus einer Mitteilung von Amazon Studios.

Oscar-Nominierung

Weisz machte zuletzt an der Seite von Olivia Colman und Emma Stone als königliche Zofe in der Historien-Groteske "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" Furore. Die Rolle brachte ihr 2019 eine Oscar-Nominierung ein. 2006 gewann die britisch-amerikanische Schauspielerin für "Der ewige Gärtner" den Oscar als beste Nebendarstellerin.