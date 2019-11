Datenanalyse: Der Tatort stellt die Mordstatistik auf den Kopf

Anzeige

Anzeige

Hannover. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Opfer einer Gewalttat zu werden, nimmt auf lange Sicht ab. Starben im Jahr 1994 noch 1482 Menschen in Deutschland durch Mord und Totschlag, so waren es 2018 “nur” noch 699. Diese Entwicklung dürfte viele überraschen, sind doch Gewaltverbrechen in den Medien präsenter denn je. Die neuen technischen Möglichkeiten bringen das Geschehen immer näher an die Zuschauer heran. Der Attentäter von Halle übertrug seine Tat sogar per Livestream-Plattform Twitch im Internet. Auch die Unterhaltungsbranche konfrontiert die Zuschauer mit immer mehr Gewalt.

26 Tote in einer einzigen Tatort-Folge

Diese These stützt eine Datenauswertung des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Für die Sicherheitswochen wurden alle Todesfälle in der Fernsehserie Tatort von 1994 bis 2018 ausgewertet und mit der tatsächlichen Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamts verglichen. Dabei zeigt sich, dass sich die Fiktion spiegelbildlich zur Wirklichkeit entwickelt: Kamen die Drehbuchautoren der ARD anfangs noch mit 26 Toten pro Jahr aus, lag die Zahl der TV-Leichen im Rekordjahr 2014 bei 127. Allein in der 2016 ausgestrahlten Folge “Im gelobten Land” aus Stuttgart gab es 26 Tote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch in anderer Hinsicht weicht die Welt des Tatorts von der kriminellen Realität ab. Das zeigen die Aufzeichnungen des Tatort-Fans Achim Neubauer. Seit Beginn der Fernsehserie führt der Pfarrer aus dem Oldenburger Umland akribisch Buch über jede Folge. Seiner Statistik lassen sich viele Details entnehmen: die Todesart und der Ort, sogar das jeweilige Geschlecht von Täter und Opfer. Wenig überraschend sind die Mörder in der Regel männlich: Drei Viertel aller TV-Morde gehen auf ihr Konto. Dieser Anteil deckt sich in etwa mit der Realität. Tatsächlich waren laut Statistischem Bundesamt sogar 88 Prozent der seit 1994 verurteilten Straftäter Männer.

Opfer sind häufiger als früher Frauen

Was die Opfer angeht, ist der Tatort etwas weiter von der Wirklichkeit entfernt. Im Krimi stellen auch hier die Männer drei Viertel der Leichen, nur jede vierte ist eine Frau. Tatsächlich stieg der Frauenanteil in den vergangenen Jahren immer weiter an und schwankte zuletzt um die Hälfte. Im Jahr 2015 beispielsweise wurden laut Bundeskriminalamt (BKA) 300 Frauen und 289 Männer Opfer von Mord und Totschlag. Der steigende Frauenanteil heißt allerdings nicht, dass Frauen heute gefährlicher leben als früher. Vielmehr ist die Zahl der getöteten Frauen langsamer gesunken als die der Männer.

Anzeige

Nimmt man die geografische Verteilung der Toten, ist der Tatort mancherorts erschreckend nahe an der Realität. Etwa in Dortmund kamen 26 Menschen in den Jahren 2013 bis 2018 gewaltsam ums Leben. Währenddessen wurden an den Drehorten der Stadt 22 Filmleichen aufgebahrt. Am weitesten klaffen Fiktion und Wirklichkeit in Berlin auseinander. Im Fernsehen erscheint die Stadt mit 17 Toten vergleichsweise friedlich. In Wirklichkeit zählte das BKA 351 Opfer von Mord und Totschlag.

Anzeige

ZUM THEMA Im ersten “Tatort” 2020 treffen Münster und Dortmund aufeinander

Genau entgegengesetzt verhält es sich in Münster, Kiel, Bremen und Ludwigshafen mit mehr Morden im TV als im echten Leben. In Münster übertraf der Tatort die Realität sogar mit 22 zu 12. Dass die Zustände in der Studentenstadt für den Krimi ein wenig übertrieben werden, hat sich für die Produzenten gelohnt: Der Münster-Tatort hat mit durchschnittlich mehr als 13 Millionen die mit Abstand meisten Zuschauer.