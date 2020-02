Das ZDF hat neue Studioleiter in Rom und Erfurt

Anzeige

Mainz. Das ZDF hat neue Studioleiter in Rom und in Erfurt. Andreas Postel ist seit Februar Chef des italienischen ZDF-Auslandsstudios. Der 47-Jährige ist damit für die Berichterstattung aus Italien, Griechenland und Malta sowie aus dem Vatikan zuständig, wie der Mainzer Sender am Dienstag mitteilte.

“Morgenmagazin”-Reporterin wechselt nach Thüringen

Zuletzt war Postel für das ZDF als Studioleiter in Erfurt tätig gewesen. Seine Nachfolgerin im Landesstudio Thüringen ist Melanie Haack. Die 41-Jährige war zuvor als Reporterin und Moderatorin für das “ZDF-Morgenmagazin” im Einsatz gewesen. Das ZDF-Studio in Rom hatte von 2014 bis 2019 Alexander von Sobeck geleitet.

RND/dpa